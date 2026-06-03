Altın Düşüşlere Doymuyor! Gram Altının Yeni Fiyatı Belli Oldu

Altın piyasasında hareketlilik sürerken, vatandaşlar da altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Orta Doğu’daki belirsizliklerle birlikte altındaki yön arayışı da devam ediyor.

Haftayı düşüşle açan altın, 3 Haziran Çarşamba gününü de düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Haziran 2026 altın fiyatları...ALIŞ: 6.609,07 TLSATIŞ: 6.610,01 TLALIŞ: 10.767,00 TLSATIŞ: 10.854,00 TLALIŞ: 44.164,00 TLSATIŞ: 44.836,00 TLALIŞ: 21.547,00 TLSATIŞ: 21.688,00 TLALIŞ: 42.955,00 TLSATIŞ: 43.269,00 TL