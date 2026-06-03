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Altın Düşüşlere Doymuyor! Gram Altının Yeni Fiyatı Belli Oldu

Altın piyasasında hareketlilik sürerken, vatandaşlar da altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Orta Doğu’daki belirsizliklerle birlikte altındaki yön arayışı da devam ediyor.

Ekleme: 3.06.2026 - 09:28 Güncelleme: 3.06.2026 - 09:31 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Düşüşlere Doymuyor! Gram Altının Yeni Fiyatı Belli OlduHaftayı düşüşle açan altın, 3 Haziran Çarşamba gününü de düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Haziran 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.609,07 TL
SATIŞ: 6.610,01 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.767,00 TL
SATIŞ: 10.854,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 44.164,00 TL
SATIŞ: 44.836,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 21.547,00 TL
SATIŞ: 21.688,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 42.955,00 TL
SATIŞ: 43.269,00 TL