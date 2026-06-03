Altın Düşüşlere Doymuyor! Gram Altının Yeni Fiyatı Belli Oldu
Altın piyasasında hareketlilik sürerken, vatandaşlar da altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Orta Doğu’daki belirsizliklerle birlikte altındaki yön arayışı da devam ediyor.
Haftayı düşüşle açan altın, 3 Haziran Çarşamba gününü de düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Haziran 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.609,07 TL
SATIŞ: 6.610,01 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.767,00 TL
SATIŞ: 10.854,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 44.164,00 TL
SATIŞ: 44.836,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 21.547,00 TL
SATIŞ: 21.688,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 42.955,00 TL
SATIŞ: 43.269,00 TL
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.609,07 TL
SATIŞ: 6.610,01 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.767,00 TL
SATIŞ: 10.854,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 44.164,00 TL
SATIŞ: 44.836,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 21.547,00 TL
SATIŞ: 21.688,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 42.955,00 TL
SATIŞ: 43.269,00 TL