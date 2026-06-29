Yurtdışına Kaçtığı Tespit Edilmişti! Tamar Tanrıyar Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Tamar Tanrıyar hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen Tamar Tanrıyar'ın 23 Haziran'da Marmaris Hudut Kapısı'ndan eşi Can Tanrıyar'la yurt dışına çıktığı tespit edilmişti.Hakkında yakalama kararı çıkarılan Tamar Tanrıyar, Kuşadası'nda bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı. Tanrıyar'ın İstanbul'a getirileceği öğrenildi.23 Haziran günü Marmaris Deniz Limanı'na gelen 4 bin 121 yolculu kruvaziyer gemisinde 54 Türk vatandaşının yer aldığı, Tamar Tanrıyar, eşi Can Tanrıyar ve çocukları ile birlikte aynı gün saat 14.24'te hudut kapısından çıkış işlemlerinin yapıldığı öğrenildi.Tanrıyar'ın o tarihte herhangi bir arama veya yakalama kaydı olmaması nedeniyle çıkış işlemlerinin yapıldığı, 27 Haziran'da hakkında aranma kaydı oluşturulduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı. Geminin rotasının da 29 Haziran'da Kuşadası'nda sona erecek şekilde olduğu öğrenildi.