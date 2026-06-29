Nilüfer Zamanı'nda Astroloji Rüzgarı! Çocuğunuzun Ay Burcu Size Ne Anlatıyor?

Beyaz TV ekranlarının sevilen programı 'Nilüfer Zamanı' ekranlara kaldığı yerden devam ediyor. Nilüfer Batur'un sunumuyla yeniden izleyiciyle buluşan programın ilk konuklarından biri ünlü astrolog Öner Döşer oldu. Astroloji dünyasının yakından takip ettiği Döşer, canlı yayında çocukların doğum haritaları ve yaş dönemlerine dair açıklamalarda bulundu. Döşer, çocuk yetiştirirken ay burcunun hayati bir önem taşıdığını vurguladı.Programda ilk olarak doğum haritasındaki yaş dönemlerine dikkat çeken Öner Döşer, insan hayatındaki evrelerin farklı gezegenlerin yönetiminde olduğunu belirtti. Döşer, yaş gruplarını şu şekilde sıraladı:Ay durumuMerkür'ün durumuVenüs'ün durumuGüneş'in durumuMars'ın durumuJüpiter'in durumuSatürn'ün durumuÇocukların astroloji haritasında 0-4 yaş arasını en iyi ay burcunun anlattığını söyleyen Döşer, 'Ay bir çocuk haritasında onun özellikle 0-4 yaş arası Ona nasıl hitap edelim, onu nasıl yetiştirelim, neyi yapalım, neyi yapmayalım? Bunları anlamak için, tanımak için çocukları, ay burcuna bakmak tabii ki isabetli olur' dedi. Sunucu Nilüfer Batur'un 'Aile nasıl davranmalı böyle bir burca? Böyle bir çocuğa yani ailesi nasıl davranarak yetiştirmeli mesela?' sorusu üzerine Döşer, ay burcunun astroloji haritasında yönetilmesi en zor şey olduğunu, çıplak doğamızı, ilk itilimlerimizi ve güdülerimizi anlattığını belirterek tüm burçları tek tek masaya yatırdı.Daha çabuk hararetli, hemen tepkisini veren, aklındakini hemen söylemeye çalışan bir yapıdadır. Çok aktif olan ve ağzına geleni söyleyen bu çocukların aceleciliğini, hızlı olmasını ve bazen öfkeli çıkışlar yapmasını aileler biraz doğal kabul edecek. Çok bastırmak iyi değil, çünkü ay burcu Koç olan bir çocuk çok rahatlıkla isyankâr bir çıkış da yapabilir.Daha sakin, daha dingin, daha huzurlu bir yapı çizecektir. Daha ağır tabiatta olacaktır mesela. Beslenmeye çok fazla önem verecektir diyelim.Hani bırakın konuşsun. O çünkü bir şeyler anlatmak isteyecek, kendini ifade etmek isteyecek. Belki yaşıtlarına nazaran daha evvel kalem tutmaya başlayacak. Etrafındaki öğrendiği şeyleri hemen aktarmak isteyecek.Anneye özellikle çok yapışık olabilir. Aile kavramı çok daha öncelikli olarak gelişecek, ve etrafında olan bitenden çok duygusal anlamda çok çabuk etkilenecek. Ama bunu dışarı pek de belli etmeyecek.'Beni görün.' der gibi adeta. Böyle bir ilgi odağı olmak isteyecek. Etrafındaki her şeyi kontrol etmek isteyecek. Özel ilgi isteyecek. Biraz da böyle dramatik bir yapı, artistik bir hareket tarzı olabilir.Evde çok güzel aileye yardımcı olan çocuklar. Efendim hizmet tarafı gelişkin ve bir şeyleri derli toplu tutmaya daha yatkın. Belki kendi işte biraz daha yaşı ilerledikçe kendi odasını vesaire.Etrafına çok çabuk uyum sağlar. Huzurludur, sakindir. Çok kızdırmadığınız sürece zaten sert çıkışlar yapmayan bir çocuktur. İşbirliği içerisindedir. Herkese mavi boncuk dağıtan bir çocuk olabilir.Daha içe kapanık bir yapı önce. Etrafını çok iyi analiz edecek. Kimin neyi var neyi yok, nerede bir sıkıntı var? Mesela ondan bir şey gizlemek çok zor olacak.Daha açık. Belki yüksek kahkaha atan, etrafında yine beni görün diyen, belki enteresan şeylere erken yaştan itibaren ilgi gösteren, daha böyle küçük yaşta bir filozof gibi.Daha sistemli, düzenli. Yine biraz daha içe kapanık ama etrafındaki insanları fazla üzmeyen, genel olarak kurallara uyan, ona bir şey verdiğinizde belki kendi sorumluluğunu çabuk alan bir çocuk olacak.Özgün. Herkese benzemek istemeyecek. İlla farklı bir şeyler yapmak isteyecek. Küçük yaşlardan itibaren belki bir şeyleri öğrenmeye daha entelektüel kapasiteye daha yatkın olacak.Etrafının bütün duygu havasını hemen alacak. O duygu haline çok çabuk bürünecek. Şimdi ağlarken on dakika sonra kahkahalar atıyor olabilir ve çok müşfik böyle şefkatli bir yapı çizecek diyebiliriz.