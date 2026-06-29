Mısır'dan Dikkat Çeken Savunma Hamlesi! Gözler Türkiye'nin KAAN'ında

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen 5'inci nesil milli savaş uçağı KAAN, uluslararası savunma çevrelerinde ilgi görmeye devam ediyor.Yabancı basında yer alan bilgilere göre, Mısır Hava Kuvvetleri'nin yürüttüğü modernizasyon programı kapsamında KAAN'ın en güçlü adaylardan biri olarak değerlendirildiği bildirildi.Haberlere göre Kahire yönetimi, hava gücünü yenileme planları çerçevesinde Türk yapımı savaş uçağını envanterine katma seçeneğini masada tutuyor.Mısır'ın KAAN'a olan ilgisinin arkasında, Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı bağımsızlık modeli yatıyor. Batı dünyasından F-35 gibi üst segment platformları tedarik etmekte bölgesel dengeler ve siyasi ambargolar nedeniyle zorlanan Kahire yönetimi, operasyonel bağımsızlığını kazanmak için rotayı Ankara'ya çevirdi.Radara yakalanma olasılığı düşük (stealth) teknolojisine sahip olan KAAN, Mısır için Washington ve Moskova kıskacından kurtulup askeri bağımsızlık ilan etmek anlamına geliyor.Kahire'nin masaya getirdiği teklif sadece uçağı satın almaktan ibaret değil.Mısır, KAAN'ın bazı kritik bileşenlerinin kendi ülkesinde üretilmesi, montaj hatlarının kurulması ve uzun vadeli bir teknoloji transferini de içeren devasa bir endüstriyel iş birliği paketi üzerinde duruyor.Ankara koridorlarında ise bu potansiyel ortaklık, KAAN projesinin finansal yükünü hafifletecek ve seri üretim maliyetlerini ciddi oranda düşürecek stratejik bir 'ihracat ve konsorsiyum' fırsatı olarak görülüyor.KAAN'ın uluslararası bir pazara bu ölçekte açılması, Türkiye'nin küresel savunma ekosistemindeki 'oyun kurucu' rolünü perçinleyecek ve Türk savunma sanayiini dünyanın en büyük aktörlerinden biri haline getirecek.Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Mısır'ı Türkiye'ye karşı bir 'denge unsuru' olarak kullanma ve Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de yalnızlaştırma stratejisi, bu hamleyle tamamen boşa çıkmış durumda.Mısır'ın hava sahasını Türk mühendisliğine emanet etmeyi tartışması, iki ülke arasındaki eski güven bunalımının tamamen aşıldığının ve Ankara'nın bölgesel liderliğinin Kahire tarafından tescillendiğinin en net kanıtı olarak okunuyor.