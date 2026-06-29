Bakan Memişoğlu Detayları Duyurdu! Sigara Yasağında Kapsam Genişliyor

Sağlık Bakanlığı, tütün mamullerinin kullanımını azaltmak ve kapalı alanlarda yasağın delinmesini engellemek için yeni bir düzenlemeye gitti.Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara kullanımını azaltmaya yönelik yeni bir kanun taslağı üzerinde çalışıldığını duyurdu. Hazırlanan düzenlemeyle birlikte tütün ürünlerinin görünürlüğünün engellenmesi, kapalı alanlardaki sigara yasağının daha etkin uygulanması ve 18 yaş altındaki bireylere satış denetimlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.Katıldığı bir canlı yayında sigara yasağının kapsamına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni düzenlemenin temel hedeflerinden birinin özellikle çocukların ve gençlerin tütün ürünleriyle karşılaşmasını azaltmak olduğunu belirtti.Memişoğlu, 'Sigara ve tütünün görünür olmasını istemiyoruz. Yasaklamayacağız ancak görünür olmasını engelleyeceğiz.' ifadelerini kullandı.Mynet'te yer alan habere göre, hazırlanan kanun taslağında, 18 yaşından küçüklere sigara satışının daha etkin şekilde denetlenmesine yönelik Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Taslak metinde satışa yönelik yeni maddelerin de gelmesi bekleniyor. Bakan Memişoğlu, mevcut yasaklara rağmen denetimlerde eksiklikler bulunduğunu belirterek, bu konuda yeni düzenlemeler yapılacağını ifade etti.Taslak kapsamında kapalı alanlarda sigara yasağının uygulanmasına ilişkin kriterlerin de netleştirileceği belirten Memişoğlu, işletmelerin açık veya kapalı alan tanımlarına ilişkin belirsizliklerin giderileceğini söyledi. Bakan Memişoğlu, 'Mekanlar camekanlı mı, kapalı mı, açık mı? Bunları netleştireceğiz.' dedi.