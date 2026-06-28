Zeynep Kartal, Royal Ascot ve Gazi Koşusu Arasında ‘’Zarafet Köprüsü’’ Kuruyor

Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal, Türkiye'nin en köklü spor organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu'nun 100. yıl etkinliklerinde Zarafet Kurulu Değerlendiricisi olarak görev aldı.Gazi Koşusu'nun 100. yılı yalnızca bir yarışın yıldönümünü değil, Cumhuriyet tarihinin yaşayan en önemli geleneklerinden birinin kutlanmasını simgeliyor. Bu anlamlı organizasyonda Zarafet Kurulu Değerlendiricisi olarak görev yapacak olan Kartal, yarış gününde davetlilerin stillerini değerlendirecek.Kartal, yarış günü şıklığının; zarafet, gelenek ve cesur stil anlayışının bir araya geldiği özel bir davet kültürünü temsil ettiğini belirterek, değerlendirmelerinde ilk olarak genel bütünlüğe odaklanacağını ifade ediyor.Uluslararası moda dünyasında önemli başarılarıyla tanınan Zeynep Kartal, İngiltere'nin köklü geleneğini temsil eden Royal Ascot At Yarışları ile Türkiye'nin en prestijli yarış organizasyonu Gazi Koşusu arasında güçlü bir kültürel bağ kuruyor. Kartal, her iki organizasyonun da modayı yarışın önüne taşımak yerine, yarış kültürünü zarafetle tamamlayan önemli gelenekler olduğuna dikkat çekiyor. Moda tasarımcısı Zeynep Kartal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Royal Ascot da Gazi Koşusu da modanın yarışın önüne geçmediği, aksine ona zarif bir şekilde eşlik ettiği köklü organizasyonlar arasında yer alıyor. Her ikisi de yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesinde; gelenekleri, sosyal yaşamı ve zarafeti yaşatan önemli buluşmalar niteliği taşıyor. Farklı kültürleri temsil etmelerine rağmen, ortak bir zarafet anlayışında buluşuyorlar. Bu ortak değerlerin, Türkiye ile İngiltere'nin atçılık kültürleri arasında anlamlı bir köprü oluşturduğuna inanıyorum. Böylesine köklü ve prestijli iki organizasyonun bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum.''.Yarış günü modasının temelinde zarafet, gelenek ve cesur bir stil anlayışının bulunduğunu belirten Kartal, değerlendirmelerinde ilk olarak görünümün bütünlüğüne dikkat edeceğini ifade ediyor. 'Benim için ilk dikkat çeken detay şapkadır. Şapka yalnızca bir aksesuar değil; yarış günü zarafetinin ve stilinin en güçlü imzasıdır.' Kartal'a göre başarılı bir yarış günü stilinde kıyafet, şapka ve aksesuarların kusursuz bir uyum içinde olması büyük önem taşıyor. Ancak şıklığın en önemli tamamlayıcısının kişinin duruşu olduğunun da altını çiziyor.Zeynep Kartal, yarış günü stilinde en sık yapılan hatanın şıklığı abartıyla karıştırmak olduğunu belirtiyor. Gerçek zarafetin gösterişten değil, denge ve uyumdan geçtiğini vurgulayan Kartal, stilin en önemli unsurunun kişinin kendini nasıl taşıdığı olduğuna dikkat çekiyor. Kartal ayrıca 'Gerçek zarafet dengede gizlidir. Ben zarafetin tarafındayım. İster sade ister iddialı olsun; önemli olan şıklığın uyum, incelik ve özgüvenle taşınmasıdır.'diye sözlerine devam ediyor. Gazi Koşusu'nun 100. yılında Zarafet Kurulu Değerlendiricisi olarak görev alacak olan Zeynep Kartal, bu özel organizasyonda stilin yalnızca görünüşü değil, kültürü, geleneği ve kişisel ifadeyi de temsil edeceğine dikkat çekiyor.Zeynep Kartal, gerçek şıklığın yalnızca doğru kıyafeti seçmekten ibaret olmadığını, stilin kişinin karakterini yansıtma biçimi olduğunu vurguluyor. Kartal konu hakkında şunları ifade ediyor: 'Şıklık benim için kusursuz görünmek değil; kişinin kendi karakterini zarafetle ifade edebilmesidir. Özgüven, duruş ve samimiyet her zaman kişinin en güçlü aksesuarıdır.''. Kartal, gerçek stilin değerini bir kıyafetin fiyatının değil, taşıdığı anlamın belirlediğini ifade ederek, seçilen parçaların kişisel bir deneyime dönüşebilmesinin kalıcı bir etki yarattığını söylüyor.