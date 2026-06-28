ÖZKAN YALIM’IN YENİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: ÖZGÜR ÖZEL’İN HELİKOPTER, MAYBACH VE PARA TRAFİĞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/239999 sayılı soruşturmada ifade veren Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin çarpıcı beyanlarda bulundu. Yalım; Özel'in kullanımına sunulmak üzere 3,8 milyon dolar, 4,2 milyon dolar ve 10 milyon dolar değerinde helikopter, makam aracı için 19 milyon 597 bin TL, 20 milyon 209 bin TL ve 31 milyon 658 bin TLlik teklifleri alındığını, 2023 yılında Özgür Özel'e iki kere para teslim ettiğini söyledi. İfadede ayrıca Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den istifa etmemesi için yürütülen temaslar, Çankaya adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu düşüncesiyle reddedilen aday ile Malatya milletvekili Veli Ağbaba'nın Uşak Belediyesine işe alım taleplerine ilişkin yazışmalar dikkat çekti.Soruşturma kapsamında ifade veren Özkan Yalım, telefon inceleme raporunda yer alan helikopter yazışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına sunulmak üzere helikopter araştırması yapıldığını, bu konuda CHP'de mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın kendisiyle WhatsApp üzerinden irtibata geçtiğini söyledi.Yalım'ın ifadesine göre, Özgür Özel'in özellikle Sikorsky tipi helikopter istediği belirtildi. Bunun üzerine Güneydoğu Havacılığın sahibi Hasan Karadağ ile temas kuruldu. Yalım, alınabilecek helikopter alternatiflerinin üçe indirildiğini; bu helikopterlerden birinin Türkiye'de, birinin Dubai'de, birinin de Almanya'da bulunduğunu anlattı.Yalım, Hasan Karadağ'ın CHP Genel Merkezine geldiğini ve genel merkezin 4. ya da 6. katında Özgür Karabat ile birlikte bir toplantı yapıldığını ifade etti. Toplantıda helikopterlerin fiyatlarının 3,8 milyon dolar, 4,2 milyon dolar ve 10 milyon dolar olarak konuşulduğunu belirten Yalım, teknik detayları içeren bir sunum hazırlanarak Özgür Özel'e rapor verildi.Yalım'ın ifadesinde dikkat çeken bir diğer başlık ise Özgür Özel için alınması planlandığı ileri sürülen makam araçları oldu. Yalım, Özel'in 2022 model Audi A8 makam aracını kullandığını, aracın eskidiğini belirterek yeni bir araç almak istediğini söylediğini ifade etti.Yalım'ın beyanına göre, Özgür Özel'in talebi üzerine Ankara Koluman firmasından fiyat teklifleri alındı. Tekliflerde bir adet Mercedes S450d 4Matic L araç için 19 milyon 597 bin 233 TL, aynı modelin farklı paketi için 20 milyon 209 bin 601 TL, Mercedes Maybach S580 4Matic için ise 31 milyon 658 bin 698 TL fiyat verildi. Yalım, bu teklifleri Özgür Özel'e ve şoförü Mehmet'e ilettiğini söyledi.İfadede tekrarlanan bir konu da, Özkan Yalım'ın Özgür Özel'e para teslim ettiğine ilişkin beyanları oldu. Yalım, Özgür Özel'e verdiği ikinci paranın Demirhan Gözaçan aracılığıyla teslim edildiğini söyledi. Demirhan Gözaçan'ın, Özgür Özel'in çocukluk arkadaşı olduğunu ve “kara kutusu” olarak bilindiğini ileri sürdü.Yalım, 14 Ekim 2023 tarihinde 1 milyon TL parayı koyu renkli bir spor çanta içerisinde Denizli'de Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini anlattı. İfadesine göre, Özgür Özel bir gün önce WhatsApp üzerinden “Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim valizimin içerisine koy” mesajını gönderdi. Yalım, ertesi gün Özel'i arayarak parayı nasıl teslim edeceğini sorduğunu, Özel'in de kendisine “Demirhan ile hallet” dediğini beyan etti.Yalım, kamuoyunda tartışılan önceki para teslimine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Kendisinin hiçbir zaman parayı “bahçeye attığını” söylemediğini belirten Yalım, 2023 yılı Eylül ayında parayı Özgür Özel'in evinin giriş kapısındaki bahçe duvarının üzerine bıraktığını söyledi.Yalım'ın ifadesine göre, yanında Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan da vardı. Yalım, Özgür Özel'in evine yaklaştığında kendisini WhatsApp üzerinden aradığını ve para getirdiğini söylediğini belirtti.Özgür Özel'in de kendisine parayı giriş kapısının kenarındaki duvarın üzerine bırakmasını ve ardından aracına dönmesini söylediğini iddia etti. Yalım, olayın hava karardıktan sonra, yaklaşık saat 21.00 sıralarında gerçekleştiğini; yer ve zaman bilgilerinin baz kayıtlarından tespit edilebileceğini ifade etti.Özkan Yalım, verdiğini ileri sürdüğü her iki para için de Özgür Özel'in kendisine net bir miktar belirtmediğini söyledi. Yalım'ın ifadesine göre Özel, “Özkan ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle” dedi. Yalım, o günkü maddi şartlarda verebileceği parayı verdiğini, anlattığı hususları yer, zaman ve tanıklarıyla ayrıntılı şekilde aktardığını belirtti.Telefon inceleme raporunda yer alan bir başka dikkat çekici bölüm ise Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'a ilişkin yazışmalar oldu. Yalım, Burcu Köksal'ın CHP'den istifa edeceğine ilişkin haberlerin çıktığı dönemde Özgür Özel'in kendisini arayarak “Burcu'ya ulaşamıyoruz, git bu sorunu çöz, Burcu'yla konuş” dediğini anlattı.Yalım, aynı gece Uşak'tan Afyon'a gittiğini, önceki Afyon İl Başkanı Mehmet Kemal Demirkırkan ile birlikte Burcu Köksal'a ulaşmaya çalıştığını söyledi. Yalım'ın ifadesine göre Köksal, genel merkezin kendisini önemsemediğini, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olması nedeniyle partide ciddiye alınmadığını söyledi. Yalım da konuyu Özgür Özel'e ileteceğini belirtti.Yalım'ın ifadesinde, CHP içindeki aday belirleme sürecine ilişkin mesajlar da yer aldı. Yalım, eski milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin Çankaya Belediye Başkan adaylığı için değerlendirilmesini Özgür Özel'den rica ettiğini söyledi. Ancak Özel'in, Hakverdi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olması nedeniyle aday gösterilemeyeceğini belirttiğini aktardı.Telefon inceleme raporundaki mesajlarda, Çankaya için “orası amiral gemisi” denildiği ve adayın “değişimci” bir isim olması gerektiğinin ifade edildiği belirtildi. Yalım, “değişimci” ifadesinden kastın Özgür Özel'e yakın bir isim olduğunu söyledi.İfade metninde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan gelen iş talebi mesajları da yer aldı. Yalım, Veli Ağbaba'nın WhatsApp üzerinden Gamze Özaydın isimli bir kişinin Uşak Belediyesinde işe alınmasını istediğini söyledi.Yalım'ın ifadesine göre, o dönem Uşak'ta tramvay projesi bulunduğu için söz konusu kişinin vatman olarak işe alınması düşünülüyordu. Ancak tramvay projesi tamamlanmadığı için başka bir birimde işe alınmasının istendiği belirtildi.Yalım ayrıca, Sakarya'dan Ali Kaya isimli kişiyle ilgili de bir iş talebi mesajı geldiğini ancak bu kişiyi tanımadığını ifade etti.Yalım'a, Uşak Belediyesindeki otopark ödemelerine ilişkin mesajlar da soruldu. Yalım, Ulaş Küçükakın isimli kişinin belediye otoparklarından sorumlu olduğunu, bazı kişilerden alınan aylık ödemelerin şahsi hesaba veya nakit olarak toplandığı yönünde kendisine bildirim yapıldığını söyledi.Bunun üzerine hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Meral Gülmez'e araştırma talimatı verdiğini belirten Yalım, 4 kişiden bu yönde ödeme alındığının tespit edildiğini ve disiplin işlemlerinin başlatıldığını anlattı. Yalım ayrıca, Ulaş Küçükakın'ın görevinden alınarak pasif bir göreve verildiğini söyledi.Telefon inceleme raporunda yer alan ve Uşak TV sahibi Kazım Şen'e yönelik ifadeler içeren videoya ilişkin ise Yalım, Ulaş Küçükakın'a herhangi bir talimat vermediğini, videoya da cevap vermediğini belirtti.Özkan Yalım, ifadesinin sonunda basında çıkan açıklamalara da yanıt verdi. Özgür Özel'in kendi beyanlarını yalanladığını belirten Yalım, kendisini kurtarmak için yalan söylemediğini, anlattıklarının “dosdoğru gerçekler” olduğunu ifade etti. Yalım, anlattığı hususların WhatsApp mesajları, tanık beyanları ve baz kayıtlarıyla ispat edilebileceğini söyledi.Yalım'ın müdafileri de ifadeye katıldıklarını belirterek müvekkillerinin beyanlarının yer, zaman ve tanık gösterilerek somut şekilde anlatıldığını söyledi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca sürdürülüyor.