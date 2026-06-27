KÜLTÜR, SANAT VE GASTRONOMİNİN KALBİ BURSA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NDE ATIYOR

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin sekizinci durağı olan Bursa, 27 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında kültür, sanat ve gastronomiyi aynı rotada buluşturuyor. Dokuz gün boyunca 13 farklı noktada gerçekleştirilecek 181 etkinlik ile ziyaretçiler konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden atölyelere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan zengin bir programın yanı sıra Bursa’nın köklü mutfak kültürünü yansıtan 50 Lezzet Noktası ile şehrin gastronomi mirasını da keşfetme fırsatı bulacak.