ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI: İBB'DEN GÖNDERİLEN 'GÖLGE BAŞKAN' VE RÜŞVET ÇETESİ DEŞİFRE OLDU

Ekrem İmamoğlu’nun kurmayı Murat Ongun'un ekibinden Şile'ye gönderilen isimlerin kurduğu sistemle; konser ihalelerinden milyonlar kotarıldığı, 19 villalık projelere imar izni için şantaj yapıldığı, otel ruhsatları ve reklam panoları için tarifeler belirlendiği ortaya çıktı. Toplanan milyonlarca liralık kara paraların ise belediye meclis üyelerine "maaş" adı altında dağıtıldığı, başkanın makam aracına harcandığı ve yandaşlara lüks otomobil almak için kullanıldığı tespit edildi.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun titizlikle yürüttüğü 2025/115381 numaralı soruşturma dosyasına giren ifade tutanakları, Şile'de patlak veren skandalın sanılandan çok daha büyük ve sistematik olduğunu kanıtladı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın "tam yetkili" kıldığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ile Koordinatör Furkan Yapıcı'nın itirafları, CHP'li belediyedeki kokuşmuşluğu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.İtirafçı Furkan Yapıcı'nın ifadesine göre, seçim sonrası İBB Muhtarlıklar Daire Başkanlığı'ndan Şile'ye gönderilen Oğuz Kaçmaz, Belediye Başkanı tarafından adeta "Gölge Başkan" ilan edildi. Sistemin diğer kilit ismi ise İBB kurmayı Murat Ongun tarafından Şile'ye gönderildiğini her fırsatta dile getiren Ferhat Domurcuk'tu. Bu ikili, belediyedeki tüm ihaleleri ve para akışını kontrol altına aldı.Öyle ki, belediyenin çiçek ihalesi doğrudan Özel Kalem Oğuz Kaçmaz'ın %30 gizli ortağı olduğu Ümraniye'deki bir şirkete verildi. Başkanın durumdan haberdar olduğu ancak "biliniyor görünmek istemediği" belirtildi. İBB'den geldiğini söyleyen Ferhat Domurcuk ise ihalesiz şekilde 7 milyon liralık baskı işini bir firmaya vererek, evrakı imzalamak istemeyen Kültür Müdürü Elif'in odasını bastı. Belediyeye adeta çöküldüğünü gösteren ifadelerde, şebekenin maden firmalarından "sponsorluk" adı altında milyonlar topladığı, Şile Beton'dan 1.500.000 TL, Soft Şile'den iskân için 500.000 TL, Tranquila Oteli'nin çalışma ruhsatı için 500.000 TL ve Ramada Otel'in reklam panosu için 750.000 TL haraç alındığı kalem kalem anlatıldı.Rüşvet çarkının en organize ayaklarından biri 34. Uluslararası Şile Bezi Festivali'nde yaşandı. İfadelere göre; konser ihalesi daha yapılmadan "Koşan Adam" firmasının sahibiyle Kartal'daki ofisinde gizli bir toplantı yapıldı. Başkan Kabadayı'nın şahsen Sıla'yı, ağabeyinin Melek Mosso'yu, Kaçmaz'ın ise Erdal Erzincan'ı istediği liste üzerinden anlaşıldı. Kağıt üzerinde başka firmalar teklif vermiş gibi gösterilerek kılıfına uydurulan ihale karşılığında firmadan tam 4.000.000 TL nakit para ile 3 adet iPhone 15 Pro Max cep telefonu istendi.Ancak vurgun içinde vurgun yapılmıştı. Furkan Yapıcı'nın itirafına göre, Başkan Özgür Kabadayı rüşvetin miktarını 3 milyon TL olarak biliyordu. Özel Kalem Oğuz Kaçmaz ve Ferhat Domurcuk, firmadan 4 milyon TL kopartarak aradaki 1 milyon TL'yi başkandan gizli şekilde kendi aralarında (500'er bin TL) paylaştı. Paralar, hak edişler ödendikçe poşetler içinde teslim alındı.Dosyadaki en çarpıcı itiraflardan biri de Kakşa ailesine ait 19 villalık inşaat projesinde patlak verdi. İmar işlerini kasten kilitleyen şebeke, projeye ruhsat verilmesi karşılığında iş insanlarından 3.000.000 TL nakit ve 2 adet iPhone 16 Pro Max talep etti. "Parayı verdiniz verdiniz, yoksa Şile'de bir daha iş yapamazsınız" tehdidiyle koparılan 3 milyon lira, Çekmeköy'de bir kafenin önünde teslim alındı.İş adamlarının sorunları çözülmeyip paralarını geri istemeleri üzerine ise Hollywood filmlerini aratmayan bir sahne yaşandı. İş insanları Başkan Kabadayı'nın makamına çıktı. İfadelere göre Başkan, ortam dinlemesine takılmamak için "Ne kadar verdiniz?" sorusunu sesli sormayıp kağıda yazarak sordu. İş insanı ise eliyle "3" işareti yaparak 3 milyonluk rüşveti doğruladı.Belediyede toplanan bu devasa kayıt dışı rüşvet havuzu, sadakati satın almak ve lüks bir yaşam sürmek için kullanıldı. Özel Kalem Oğuz Kaçmaz'ın itiraflarına göre; Başkan Kabadayı'nın talimatıyla 7 belediye meclis üyesine iki ay boyunca rüşvet havuzundan zarf içerisinde "maaş" dağıtıldı. İmar danışmanı Durmuş Gümüş ile birlikte 10 bin dolar elden para alındığı, Serbülent Danış isimli şahıstan gelen 1 milyon liralık rüşvet zarfı açıldığında, Başkan'ın 100 bin lirasını cebine koyarak makam aracının masrafları için ayırdığı tutanaklara yansıdı.Skandallar bununla da bitmedi. Mercan Köşk isimli belediye iştirakinin başına getirilen Başkan'ın çocukluk arkadaşı Çağlar Ersoy'a, eşine araba alması için elden tam 600.000 TL kara para verildiği, spor akademisi koordinatörü olan meclis üyesine "boşanma masrafları" için zarfla nakit yollandığı belirlendi.Soruşturmanın, Şile'de patlak veren rüşvet krizinin "Tuncay Tolga" isimli başka bir ekibin belediyeye gelip, aynı iş insanlarından ikinci kez rüşvet istemesiyle ayyuka çıktığı ve vatandaşların isyan etmesiyle savcılığın devreye girdiği öğrenildi. Elde ettikleri rüşvet paralarını dövize çevirip memleketine kaçmayı planladığı belirtilen şebeke üyeleri ve başkanın yargı önündeki hesaplaşması sürüyor.