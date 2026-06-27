Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarihi Mesaj!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, '25 yıldır yorulmadan ülkemize hizmetkarlık etmenin bahtiyarlığı içindeyiz.' dedi.Ülkemizin dört bir yanında AK Parti'nin Türkiye sevdasını bir madalya gibi taşıyan tüm arkadaşlarıma sevgilerimi gönderiyorum. Değerli fikir ve önerilerinizle toplantımıza katkılar sunacağına inanıyorum. Partimizin kuruluşundan itibaren yatay ve dikey iletişim kanallarını açık tutmaya özel önem verdik. Düşüncelerimizi özgürce dile getirdik. Hareketimizin istikbali için en doğru siyaset ne ise ortak akılla onu bulmanın ve uygulamanın gayretinde olduk. Birlikte tespit ettiğimiz hedefler doğrultusunda omuz omuza vererek yolumuza kararlılık ile devam ettik. İnşallah 33. Toplantımızda da aynısını yapacağız. Dostane bir atmosferle gündemimizdeki konuları etraflıca ele alacağız.25 yıldır yorulmadan ülkemize hizmetkarlık etmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Biz millet olarak öyle rastgele bir araya gelmiş tarih yolculuğu içinde tesadüfen karşılaşmış bir topluluk değiliz, biz birbirine yabancı ve tahammül etmek zorunda olan topluluk ve millet de değiliz, 86 milyon hep birlikte ortak tarihe ve kadere ortak bir vatana sahibiz. Bu ülkede hiç kimse vatan toprağında misafir değildir, kiracı değildir, sığıntı değildir, öteki, üvey evlat değildir. Hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir. Bu milletin asli unsurudur ve öz evladıdır.Bu ülkede kadınlar yüzyıllar boyunca hür iradeleriyle örtündüler, ama siz örtünmeyi yasaklarsanız, bu milletin öz kültürü olan giyim kuşamı, tesettürü yasaklarsanız, yazmaya, çarşafa hor bakarsanız normal olana karşı çıkmış olursunuz. Milletin huzurunu kaçırırsınız, biz on yıllar boyunca tesettür mücadelesi verirken, bir ayrıştırmanın peşinde değildik, biz sadece normalleşmenin eşitliğin adaletin kaynaşmanın kucaklaşmanın peşindeydik. Cahil bazı fosiller çıkıyor başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler güya kadınlara ders veriyor. Türkiye bu meseleyi geride bırakmıştır. Türkiye, normalleşmiştir, bu meselede eşitlik ve adalet çizgisine gelmiştir. Türkiye olması gereken ama on yıllar boyunca geciktirilen makul zemine ulaşmıştır, artık şunu anlamayanların da anlaması gerekir: Başörtüsü marjinal ve anormal değildir, belli bir tarikatin cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Yazması, tülbenti, ve diğerleriyle başörtüsü bu toprakların normalidir. Ve inşallah ebediyen de normali olacaktır. Bakın bu; yeni normal de değildir. Bu tüm zamanların normalidir. Önümüze çıkan her meselede ilkemiz budur. Biz 86 milyon hepimizin, başka yurdumuz ve vatanımız yok. Biz burada hep birlikteyiz, biriz, beraberiz, son nefesimize kadar da inşallah birlikte olacağız.15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Cumhur İttifakı'nı kurarak mücadeleyi güçlendirdik. Şu an CHP içinde bir çatışma ve ayrışma var. Biz, CHP içindeki bu kavganın bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Birbirlerine tuzak kurdular, birbirlerini şikayet ettiler ve bizim değil, yargının değil bizzat kendi elleriyle bu noktaya geldiler. Bir frankeştayn ürettiler, şimdi de ceremesini çekiyorlar. Bizim arzumuz şudur, CHP'nin içindeki dış mihraklardan kurtulması Türkiye siyaseti adına hayırlı olacaktır, başarabilirler mi? başaramazlar mı? bunu biz bilemeyiz...FETÖ, 15 Temmuz'da o hain darbe girişimini yaparken sadece şahsıma, bize yapmadı. O kalleş darbeyi Türkiye'ye, 86 milyon vatandaşımızın tamamına yaptılar. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasını ülkemiz ve bütün evlatlarımız için Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz. Aynı zamanda yol, köprü yaparken konut üretirken, savunma sanayisini güçlendirirken belli bir kesimi mutlu etmeyi değil Türkiye'mizi düşünüp, dert ediyoruz. Siyonizm adı verilen soykırımcı, işgalci, yayılmacı ideoloji sadece şahsıma, sadece partimize, sadece ittifakımıza değil herkese kastediyor.AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Biz bir dava hareketiyiz, biz bir mukaddes emanetin taşıyıcısıyız. Yolumuz, istikametimiz, hedefimiz, gayemiz, menzilimiz birdir. O yolda, o istikamette, o menzile yürümek isteyen herkesle yol yürürüz. Zafere ulaşmak için her yönteme başvuran, her yolu mübah gören ilke tanımayan anlayış bizden uzaktır. Biz ilkelerle hareket ederiz.