Uzmanlardan Saatlik Uyarı! 16 İlde Yağış Etkili Olacak

Yaz mevsiminin sıcak günlerini yaşayan Türkiye'de, parçalı bulutlu havanın yerini yerel yağışlara bıraktığı bölgeler netleşti.Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği bölgelerde, atmosferik hareketliliğe bağlı olarak kısa süreli ama etkili sağanak geçişleri yaşanacak.Meteoroloji kaynağı Hava Forum, özellikle öğle saatlerinden itibaren ikindi vaktine kadar sürecek olan gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği illeri açıkladı:EdirneDenizliSamsunBoluKarabükArtvinRizeTrabzonGiresunOrduBurdurAğrıArdahanBitlisHakkariVan