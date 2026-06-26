Sanat Maskeli Provokasyon! Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak'tan Rezil Gösteri

Tunceli Munzur Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Sabotaj' adlı oyun, mizah sınırlarını aşarak açık bir provokasyona dönüştü. Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak, ülkenin ortak değerlerini ve siyasi figürlerini alaycı bir dille hedef tahtasına koydu. İkilinin sergilediği hadsiz üslup ve skandal ifadeler, salondakilerin yanı sıra vatandaşlar arasında da büyük infiale yol açtı.Gösteri boyunca seviyeyi iyice düşüren ikili, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi yaşları üzerinden hedef alarak alçakça ifadeler kullandı.Başkan Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği ve 'Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak' ilkelerini sembolize eden Rabia işareti de ikilinin çirkin saldırıların hedefi oldu. Sahnede yüzleri bile kızarmadan konuşan ikili, 'Gördüğünüz gibi 4 kötülüktür, 4 zulümdür, 4 derttir, 4 beladır!' diyerek skandal ifadeler savurdu.Eski milletvekili Barış Atay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Meclis kampüsündeki camiyi hedef alması ise bardağı taşıran son damla oldu.'Türkiye'nin en komik kurumu TBMM olabilir' diyen Atay, Meclis yerleşkesindeki ibadethaneden duyduğu rahatsızlığı gizlemedi. 'Dışarıda cami minaresi 50 metre, Meclis'te 150 metre' sözleriyle kendince dini değerlerle alay etme çabasına girişti.Gösterinin bir diğer hedefi ise milli ve manevi değerlere olan hassasiyetiyle bilinen basın kuruluşları oldu. Bülent Emrah Parlak ve Barış Atay, yerli ve milli medyanın gerçekleri yazmasını hazmedemeyerek Sabah gazetesine yönelik haddi aşan sözler kullandı.Türkiye'nin farklı şehirlerinde sahnelenmeye çalışılan bu provokatif organizasyona Karaman'da geçit verilmedi. Yerel basının ve kamuoyunun yükselen haklı tepkilerinin ardından Karaman Valiliği harekete geçti. Milli ve manevi değerleri ayaklar altına alan, biletleri 850 TL'den satılan bu ticari provokasyonun Karaman ayağı valilik kararıyla iptal edildi.