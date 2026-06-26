LOS ANGELES’TA TÜRKİYE RÜZGÂRI ZAFER COŞKUSUYLA TAÇLANDI

Los Angeles'ın kalbinde, Gloria Molina Grand Park'ta kurulan Turkish Vibe Zone by Chobani, 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak Türkiye'nin kültürünü, gastronomisini ve müziğini dünyayla buluşturdu. 18 Haziran’dan bu yana düzenlenen konserler, sahne performansları, kültürel etkinlikler ve Türk mutfağından ikramlarla renklenen alan, Dünya Kupası'nın en dikkat çeken buluşma noktalarından biri oldu."Türkiye Is Here" mottosuyla hayata geçirilen etkinlik alanında baklava, lokum, simit, çay ve Türk kahvesi ikramları büyük ilgi gördü. ABD'de yaşayan Türkler özledikleri lezzetlerle buluşurken, farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler de Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.Mero, Murda, Bayhan, Emrah Karaduman, Derdo Disco ve Shaq Gonzoe performansları ve Doğu Demirkol'un stand-up gösterisi, Turkish Vibe Zone by Chobani’yi yalnızca bir taraftar alanı değil, aynı zamanda uluslararası bir kültür ve eğlence merkezine dönüştürdü.A Milli Futbol Takımı'nın ABD karşısında oynadığı son grup maçı da Turkish Vibe Zone by Chobani’de dev ekrandan binlerce kişi tarafından takip edildi. Türkiye’nin attığı gollerle alandaki coşku doruğa ulaşırken, ay-yıldızlıların Dünya Kupası'nda 24 yıl sonra yeniden golle buluşması, taraftarlara unutulmaz anlar yaşattı.Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek Turkish Vibe Zone by Chobani, Dünya Kupası boyunca Türkiye'nin kültürel zenginliğini, misafirperverliğini ve ortak heyecanını uluslararası ziyaretçilerle buluşturarak önemli bir tanıtım platformu olarak öne çıktı.Turkish Vibe Zone by Chobani’nin alan sponsoru Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya da alanı ziyaret ederek Türk lezzetlerini deneyimledi. Oyun alanlarında şut denemesi de yapan Ulukaya‚ ‘‘ Burası Türkiye’nin sıcaklığını, eşsiz misafirperverliğini, derin kültürünü, zengin mutfağını ve benzersiz güzelliklerini dünyanın dört bir yanından gelen futbolseverlerle paylaşan özel bir buluşma noktası. Türkiye’yi ve kültürümüzü daha yakından tanıtmak ve yıllardır Türkiye ile Amerika arasında kurduğumuz dostluk köprüsüne katkı sağlamak benim için büyük bir gurur.” dedi.Alanın organizasyonunu üstlenen CLK Media Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çelik de 8 gün boyunca birçok farklı ülkeden binlerce kişinin ağırlandığını belirterek, “Bu alan, Türkiye’nin sesinin, ritminin ve misafirperverliğinin dünyayla buluştuğu, kalplerin ortak attığı bir yer oldu. Dünyanın birçok farklı ülkesinden binlerce kişi Türk misafirperverliği ile tanıştı. Los Angeles’ın tam merkezinde al yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaktan büyük gurur duyduk. Biz neredeysek, orası Türkiye” dedi.Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Los Angeles Türkiye Başkonsolosluğu, Türkiye Futbol Federasyonu, GoTürkiye ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı koordinasyonuyla, Chobani’nin alan sponsorluğunda düzenlenen "Turkish Vibe Zone by Chobani", kültürel diplomasi adına dev bir uluslararası iş birliğine sahne oldu. Projenin yürütücülüğünü CLK Media Group üstlenirken, Türk Hava Yolları, Turkcell ve Ziraat Bankası’nın ana sponsorluğunda; Trendyol, Sahibinden ve Çitlekçi de destek sponsorları olarak projeye katkı sağladı.