İhracatta Tarihi Zıplama! Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı

Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yıllık 248 milyon dolar savunma ihracatında aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik. Bir yılda yaptığımız ihracatı artık bir haftada yapıyoruz." dedi.Türkiye son 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor. İhracatta yakaladığımız ivme 2026 yılında da kaldığı yerden devam ediyor, 22 Mayıs'ta günlük ihracat 2.4 milyar dolarla tarihi rekorunu kırmıştır. Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiği ortada. Küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla hareket ettik. İhracattaki başarılarımız milli motivasyon kaynağımız haline geldi. Bir yılda yaptığımız ihracatı artık bir haftada yapıyoruz. Bir diğer gündemimiz ihracatımızı ülke sathına yaymaktır. Daha fazla ilimizi ihracatta pay sahibi yapmak için çalışmalarımız sürüyor.Yıllık 248 milyon dolar savunma ihracatında aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik. Bir yılda yaptığımız ihracatı artık bir haftada yapıyoruz. Reeskont kredileri günlük limitini 17 kat artırarak 5 milyar liraya çıkarıyoruz.Taşımayı kolaylaştırmak için dijitalleşmenin tüm imkanlarını kullanarak gümrük süreçlerimizi hızlandırıyoruz.Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye'si değil, artık her alanda büyük devletlerin saygı duyduğu bir Türkiye var