Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan yeni anayasa çalışmaları mesajı: Tamamlanınca Cumhurbaşkanımıza sunacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni anayasa çalışmalarına ilişkin önemli bir mesaj verdi. Cevdet Yılmaz, "20'den fazla toplantı yaptık benim başkanlığımda. Kendi mutfağımızda bu hazırlığımızı yapıyoruz, bakış açılarımızı geliştiriyoruz. Çalışma tamamlanınca Cumhurbaşkanımıza sunacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Trump yönetiminin son derece olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz Türkiye'ye karşı. Liderler düzeyindeki olumlu ilişkinin ülkeler arasındaki ilişkilere de yansıdığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.Cevdet Yılmaz Terörsüz Türkiye süreci ve yasal düzenleme çalışmalarıyla ilgili, "Bu döneme yetişsin diye bir gayret var. Meclis'e gelecek bu yasa. Komisyonda, genel kurulda tartışmalarla son halini almış olacak." dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Trump yönetiminin son derece olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz Türkiye'ye karşı. Liderler düzeyindeki olumlu ilişkinin ülkeler arasındaki ilişkilere de yansıdığını görüyoruz." sözlerini kullandı.