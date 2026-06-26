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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel Güvenlik Günü Ve Haftası Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımladı.

Ekleme: 26.06.2026 - 14:20 Güncelleme: 26.06.2026 - 14:21 / Editör: Fehmi Öztürk
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel Güvenlik Günü Ve Haftası Mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında, "26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nın, bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel Güvenlik Günü Ve Haftası Mesajı