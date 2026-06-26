Ata Sporunda Nefesler Tutuldu! 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başlıyor

Kırkpınar'ın en önemli geleneklerinden biri olan ağalık etabında ise tarihi bir başarıya imza atıldı. Geçen sene gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini 34 milyon 571 bin 952 lirayla kazanan iş insanı Ufuk Özünlü, bu kez çıtayı zirveye taşıdı.Beyaz Gazete'nin Genel Yayın Yönetmeni Türker Akıncı'nın ziyaret ettiği iş insanı Ufuk Özünlü, rekor düzeydeki bir artışa imza atarak tam 40 milyon 664 bin 665 TL bedelle yeniden Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası oldu.Türk sporunun en köklü ve en görkemli organizasyonu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. Bu yıl 665. kez kapılarını açmaya hazırlanan dev organizasyona sayılı günler kala, Edirne Sarayiçi'nde heyecan dorukta.Türkiye'nin en iyi pehlivanları, yeşil sahada şampiyonluk unvanı ve ebedi altın kemer için ter dökecek. 3-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan bu büyük randevuda, tam 40 başpehlivan Er Meydanı'na çıkarak kol bağlayacak. Türkiye'nin gözünün çevrileceği müsabakalarda pehlivanlar, ata sporunun gururunu bir kez daha dünyaya sergileyecek.