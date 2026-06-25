Venezuela Yıkıldı! 700'den Fazla Yaralı Var

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da deprem paniği yaşandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan (USGS) yapılan açıklamaya göre; yerel saatle 18:04'te merkez üssü başkent Karakas'ın yaklaşık 168 kilometre batısındaki Morn kasabası olan 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.39 saniye sonra Morn kasabasının 16 kilometre güneybatısında 7.5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.Karakas başta olmak üzere birçok bölgede yıkıma yol açan depremlerin ardından geçici tsunami uyarısı yapıldı.Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, depremlerin ülkenin birçok eyaletinde hissedildiğini belirterek, özellikle başkent Karakas ve çevresindeki çöken yapılar nedeniyle durumun 'endişe verici' olduğunu söyledi.Arama-kurtarma çalışmaları için harekete geçtiklerini belirten Cabello, 'Bazı vatandaşlarımızın çaresizlik hissetmesini anlıyoruz, ancak en çok ihtiyacı olanlara yardım ulaştırmak ve arama kurtarma çalışmalarını başlatmak için protokollere uygun hareket ediyoruz' ifadelerini kullandı.Sarsıntılarda hasar gören yapıların yıkılabileceğine dikkat çeken Cabello, halka evlerine girmeme uyarısında bulundu.Depremler nedeniyle sokaklarda yaşanan panik anları amatör kameralara yansıdı.Başkent Caracas'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, krizle mücadele kapsamında Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki acil durum mekanizmalarının devreye alındığını ve Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.Ülkede art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlere değinen Rodriguez, şunları söyledi:'Peş peşe iki deprem meydana geldi ve şu ana kadar 20 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu, ciddi sonuçlar doğuran bir durum.Caracas'ın çeşitli ilçelerinde binalar çöktü; benzer yıkımlar Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo ve Falcon eyaletlerinde de yaşandı. Anayasamızda belirtildiği üzere olağanüstü hal ilan ediyoruz.'Rodriguez, okulların tatil edildiğini, zorunlu olmayan tüm faaliyetlerin askıya alındığını ve hasar gören yapıların acilen denetlenmesi gerektiğini belirterek, 'Önceliğimiz hayat kurtarmaktır, maddi yeniden yapılanma konusunu daha sonra ele alacağız.Şu anda ulusça birlik olma zamanı. Hayat kurtarmak için birlikte hareket etmeli ve bu dayanışmayı korumalıyız.' ifadelerini kullandı.Can kaybı olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmayan Rodriguez, 'Bu iki depremin hemen ardından tüm yetkililerimiz ve sivil savunma sistemimiz kendilerini arama-kurtarma görevlerine adadı.' diye konuştu.Rodriguez, yardım teklifinde bulunan devlet başkanlarına işaret ederek, şunları kaydetti:'Depremlerin ardından dayanışma mesajlarını iletmek için bizimle iletişime geçen dünyadaki tüm hükümetlere teşekkür etmek istiyorum: Amerika Birleşik Devletleri, Panama, Katar, Ekvador, Kolombiya, Birleşik Krallık, Brezilya ve Meksika. Ayrıca Birleşmiş Milletler'e ve çok taraflı finans kuruluşlarına da şükranlarımı sunuyorum.'ABD Başkanı Donald Trump'tan Venezuela'da ardı ardına meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklama geldi.Truth sosyal medya platformundan yayınladığı mesajda yaşanan sarsıntıların 'devasa boyutlarda' olduğunu söyleyen Trump, 'Ciddi sayıda can kaybı var' dedi.ABD'nin Venezela'ya yardım etmeye hazır, istekli ve muktedir olduğunu vurgulayan Trump, 'Hükümetimizin tüm kurumlarına hızlıca harekete geçmeye hazır olmaları için talimatı verdim.Yeni ve harika dostlarımızın yanında olacağız. İlk gelen haberler iyi değil' ifadelerini kullandı.Rodriguez lk belirlemelere göre 32 kişinin öldüğünü, 700'den fazla kişinn yaralandığını bildirdi.