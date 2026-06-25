Siyasette Dikkat Çeken Transfer! 3 Belediye Başkanı Daha AK Parti'ye Katılıyor

Geçtiğimiz aylarda milletvekili ve belediye başkanları düzeyinde katılımların olduğu AK Parti, yine yeni isimleri bünyesine alıyor..Yarın yapılacak olan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 1'i İyi Partili, 2'si CHP'li olmak üzere 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak.AK Parti'ye katılması beklenen isimler ise şu şekilde sıralandı;CHP'den istifa eden Ankara'nın Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Edirne'nin Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ile İyi Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı.ROZETLERİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKACAKGazeteci Fatih Atik'in haberine göre, rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.Öte yandan katılımlarla birlikte 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra AK Parti'ye katılan belediye sayısı 82'ye ulaşacak.Edirne'nin Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP'den istifa etti.İyi Parti'den CHP'ye geçen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, dün partisinden istifa ettiğini duyurdu.CHP'li Milletvekili Nimet Özdemir de partisinden istifa ederek bugün AK Parti'ye katıldı.Belediye başkanları arasından istifa edenler de bu haftaya damga vurdu.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti.Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da CHP'den istifasının ardından AK Parti'ye katıldı.