Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı! Araçlar Alev Alev Yandı

İstanbul Esenyurt’ta otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışmasının ardından iki araç da alevlere teslim oldu. Patlama seslerinin de duyulduğu olayda 2 kişi yaralandı.

Dün akşam saatlerinde, İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde, seyir halindeki otomobil ile motosiklet, bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken, kazadan hemen sonra otomobil ve motosiklette yangın çıktı.Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Yangın sırasında araçlardan patlama seslerinin duyulduğu öğrenildi. Alevlerin yükselmesiyle olay yerinde kısa süreli panik yaşanırken, çevredeki vatandaşlar güvenlik amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde kontrollü bir alan oluşturdu.İtfaiye ekipleri, yanan otomobil ve motosiklete müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışmasıyla alevlerin çevredeki araçlara ve yapılara sıçraması önlendi.Yangının söndürülmesinin ardından araçlarda soğutma çalışması yapıldı. Kazaya karışan otomobil ve motosiklette ağır hasar meydana geldi.Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrollerinde kazada 2 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılmasının ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi paylaşılmazken, polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlattı.