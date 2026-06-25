Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Az bulutlu ve açık, zamanla batısının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 18°C, 33°CAz bulutlu ve açıkÇANAKKALE 20°C, 33°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 21°C, 31°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 18°C, 31°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DENİZLİ 22°C, 37°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 20°C, 34°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 20°C, 35°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 19°C, 34°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 23°C, 34°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 24°C, 30°CAz bulutlu ve açıkBURDUR 18°C, 34°CAz bulutlu ve açıkHATAY 22°C, 30°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 16°C, 31°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI 14°C, 32°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 15°C, 31°CAz bulutlu ve açıkKONYA 19°C, 32°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 13°C, 28°CAz bulutluDÜZCE 17°C, 30°CAz bulutluKASTAMONU 12°C, 30°CAz bulutluZONGULDAK 18°C, 26°CAz bulutluParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 16°C, 31°CParçalı ve az bulutluRİZE 18°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutluSAMSUN 19°C, 29°CParçalı ve az bulutluTRABZON 19°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 9°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 9°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 16°C, 33°CParçalı ve az bulutluVAN 14°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 18°C, 37°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 22°C, 35°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 26°C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 26°C, 40°CAz bulutlu ve açık