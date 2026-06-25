İzmir'de Belediyelere Operasyon! İki Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

Belediyeler ile ilgili yolsuzluk ve rüşvet operasyonları devam ediyor.İzmir'de iki CHP'li belediye başkanının da aralarında olduğu gözaltılar var.Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 3'üncü dalga operasyon düzenlendi.Operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli arasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de bulunuyor.Soruşturmada şüphelilerin inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet alış verişinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi.Ayrıca şüphelilerin 31 Mart 2024 seçimleri öncesinde de rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri olduğu belirlendi.Seferihisar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda ilk dalga 17 Haziran'da yapıldı.17 Haziran sabahı, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'ın aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.Daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile şirket çalışanı M.C.H. de bir gün sonra Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yakalandı.Gökhan Pehlivan ile Özlem Akyılmaz'ın aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı.Soruşturmada 22 Haziran'da ise Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal gözaltına alındı.