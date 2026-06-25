Gökyüzünde Korkunç Facia! 8 Kişi Hayatını Kaybetti
Ülkenin güneyindeki Santa Catarina eyaletinde 21 kişiyi taşıyan sıcak hava balonunda yangın çıktı. Havadayken alev alan balonun yere çakılması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Yaralı kurtulan pilot dahil 13 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sıcak hava balonu turları, özellikle Santa Catarina'nın doğal güzellikleri nedeniyle 'Brezilya'nın Kapadokyası' olarak anılan bölgelerde turistler arasında oldukça popüler bir aktivite.
Ancak balonlar, açık alevli ısıtıcı sistemleri nedeniyle yangın riski taşıyor.
Bu risk Brezilya'da da bir faciaya yol açtı.
Santa Catarina eyaletinde, turistik sıcak hava balonu faaliyetlerinin popüler olduğu Praia Grande bölgesinde korkunç bir kaza meydana geldi.
SICAK HAVA BALONUNDA YANGIN ÇIKTI
21 kişiyi taşıyan turistik sıcak hava balonu, kalkıştan kısa süre sonra havadayken sepet bölümünde yangın çıktı.
Pilotun ifadesine göre yangın sepet içinde başladı; pilot balonu alçaltmaya çalışırken panik yaşayan bazı yolcular atladı.
ALEVLER İÇİNDEKİ BALON YERE ÇAKILDI
Balonun kısmen hafifleyip yeniden yükselmesiyle içeride kalanlar için durum daha korkunç hale geldi.
Alevler hızla yayılırken balon yere çakıldı.
8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yetkililer, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, pilot dahil 13 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.
Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
O anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.
Ancak balonlar, açık alevli ısıtıcı sistemleri nedeniyle yangın riski taşıyor.
Bu risk Brezilya'da da bir faciaya yol açtı.
Santa Catarina eyaletinde, turistik sıcak hava balonu faaliyetlerinin popüler olduğu Praia Grande bölgesinde korkunç bir kaza meydana geldi.
SICAK HAVA BALONUNDA YANGIN ÇIKTI
21 kişiyi taşıyan turistik sıcak hava balonu, kalkıştan kısa süre sonra havadayken sepet bölümünde yangın çıktı.
Pilotun ifadesine göre yangın sepet içinde başladı; pilot balonu alçaltmaya çalışırken panik yaşayan bazı yolcular atladı.
ALEVLER İÇİNDEKİ BALON YERE ÇAKILDI
Balonun kısmen hafifleyip yeniden yükselmesiyle içeride kalanlar için durum daha korkunç hale geldi.
Alevler hızla yayılırken balon yere çakıldı.
8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yetkililer, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, pilot dahil 13 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.
Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
O anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.