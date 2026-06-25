Gökyüzünde Korkunç Facia! 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Sıcak hava balonu turları, özellikle Santa Catarina'nın doğal güzellikleri nedeniyle 'Brezilya'nın Kapadokyası' olarak anılan bölgelerde turistler arasında oldukça popüler bir aktivite.Ancak balonlar, açık alevli ısıtıcı sistemleri nedeniyle yangın riski taşıyor.Bu risk Brezilya'da da bir faciaya yol açtı.Santa Catarina eyaletinde, turistik sıcak hava balonu faaliyetlerinin popüler olduğu Praia Grande bölgesinde korkunç bir kaza meydana geldi.21 kişiyi taşıyan turistik sıcak hava balonu, kalkıştan kısa süre sonra havadayken sepet bölümünde yangın çıktı.Pilotun ifadesine göre yangın sepet içinde başladı; pilot balonu alçaltmaya çalışırken panik yaşayan bazı yolcular atladı.Balonun kısmen hafifleyip yeniden yükselmesiyle içeride kalanlar için durum daha korkunç hale geldi.Alevler hızla yayılırken balon yere çakıldı.Yetkililer, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, pilot dahil 13 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.O anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.