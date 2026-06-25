Cumhurbaşkanı Erdoğan Muharrem Orucu İftar Programı'nda Konuştu! Kerbela'nın Acısı Hala Yüreğimizde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün temaslarına Ankara'da devam etti.Sabah saatlerinde partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması' programına katıldı.Burada kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü;“Ehlibeyt sevdalısı aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Mah-ı Muharrem'in bu manevi ikliminde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.Davetimize icabet ederek soframızı teşrif eden siz kıymetli misafirlerimize tek tek şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin şahsında, Ehlibeyt'e ve temsil ettiği değerlere muhabbetle bağlı tüm kardeşlerime buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.Hicri senemizin ilk ayı, Peygamber Efendimiz'in (Aleyhissalâtü Vesselâm) 'Allah'ın ayı' olarak zikrettiği Mah-ı Muharrem'i tebrik ediyorum. Muharrem ayının ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.Bu mübarek ayda tuttuğunuz oruçların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın Hak katında kabul ve karin olmasını temenni ediyorum.”“Hayat ve hidayet pusulamız Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü mesajını beşeriyete müjdeleyen Peygamber Efendimiz'e salat, onun Ehlibeyt'ine ve cümle muhibbânına selam olsun diyorum.Müslümanlar olarak yarın inşallah Aşure Günü'nü idrak edeceğiz. Şehadetlerinin 1387. sene-i devriyesinde Serdar-ı Şehidan, Şah-ı Kerbela Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve 70'i aşkın yol arkadaşını rahmetle, hürmetle yad ediyorum.”“Kerbela'nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz. Kerbela'nın hüznünü, burukluğunu, gam ve melalini kalbimizin derinliklerinde hala hissediyoruz. Gönüller Sultanı'nın 'Benim dünyadaki çiçeğim' diyerek öpüp kokladığı Hazreti Hüseyin Efendimiz'in ve yarenlerinin şehit edilmesinin kederini tam 14 asırdır o günkü gibi yaşıyoruz.”