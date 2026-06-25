Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu! İki Belediye Başkanı Daha AK Parti'ye Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Başkan Erdoğan, 'Mesele kalp kazanmak, gönülleri fethetmektir. Eğer sosyal medya rüzgarı ile seçim kazanılsaydı bugün iktidarda da Cumhurbaşkanlığı makamında da başkaları olurdu, sosyal medyadaki yankı odalarına hapsolmayacağız.' dedi.AK Parti olarak dünyada eşi benzeri olmayan bir teşkilat yapısına sahibiz. Dünyanın en büyük ve en yaygın siyasi hareketlerinden biriyiz.İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz. Yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız. Aramıza hoş geldiniz diyorum.Vatandaşın kalbini kıran, esnafa hoyrat davranan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir, ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Görevi, ünvanı ne olursa olsun hiçbir arkadaşım şunu unutmasın, hepimiz bulunduğumuz koltuklara milletin takdiriyle geldik.Mesele kalp kazanmak, gönülleri fethetmektir. Eğer sosyal medya rüzgarı ile seçim kazanılsaydı bugün iktidarda da Cumhurbaşkanlığı makamında da başkaları olurdu, sosyal medyadaki yankı odalarına hapsolmayacağız.Biz eser ve hizmet siyasetimizle yeni gönüller kazanmanın peşindeyiz.2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin canlandırılmasına izin vermeyeceğiz