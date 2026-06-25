Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'ya Deprem Desteği! 'Türkiye Olarak Venezuelalı Dostlarımızın Yanındayız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından destek mesajı paylaşarak 'Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız.' ifadelerini kullandı.Venezuela yaklaşık 40 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki güçlü depremle sarsıldı.Depremler başkent Caracas başta olmak üzere ülkenin batı bölgelerinde çok sayıda binanın çökmesine yol açtı. Enkaz altında kalanlar için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından destek mesajı paylaştı.Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Erdoğan, 'Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız.' dedi.Erdoğan şu ifadeleri kullandı:'Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükûmetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız.'