CHP'de Moda Oldu! Yine Türkiye'yi Şikayet Ettiler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mutlak butlan' kararıyla CHP'nin başına geçmesinin ardından partide bölünme sürüyor.Bu süreçte Özgür Özel'in parti kurup kurmayacağı merak konusu olurken Özel'in kurmayları, yurt dışı temaslarını sürdürüyor.Yurt dışında başta Özel olmak üzere CHP kurmaylarının her programda Türkiye'yi şikayet etmesine bir yenisi daha eklendi.Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye hakkında son derece yanlı ve haksız raporundan sonra yeni skandal, Özgür Özel'in kanadında yer alan bir kurmayından geldi.CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde yaptığı konuşmada AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'i Avrupa'ya şikayet etti.CHP Genel Merkezi'nde yaşanan arbedeyi, polislerle girilen çatışma görüntülerini konseyde anlatan Gökçen, 9 milletvekilinin ihraç edilmesi ve il, ilçe teşkilatlarının görevden alınması gibi konulara dikkat çekti ve bütün bu gelişmeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye'nin önümüzdeki dönemde hak ettiği ana muhalefete yakında kavuşacağına inanıyoruz.' sözüne bağlı olduğunu savundu.Mutlak butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklamanın bir memnuniyet açıklaması olduğunu iddia eden Gökçe Gökçen, 10 gün önce yapılan 5 bin hakim ve savcının yerinin değiştirilmesine de değindi.Milletvekilleri için hazırlanan fezlekeleri diline dolayan Gökçen, muhalefetin şekil dışında hiçbir şekilde varolmasının istenmediğini ileri sürerek, 'Bugün olan bir siyasi partinin kapatılmasından daha kötü. Çünkü partinin şeklen var olmasını istiyorlar, logosu, binası, banka hesapları, otobüsleri ve sosyal medya hesapları… Ama aslında esasa dair hiçbir konuda iktidardan ayrışmasını da istemiyorlar. Yani bir muhalefet partisi gibi davranmasını ama aslında öyle olmamasını istiyorlar. Erdoğan'ı tekrar 2 yıl önce olduğu gibi yenebilecek güçte olmasını istemiyorlar. Plan bu kadar basit. Ama bir şeyi öngöremediler, biz CHP'nin milletvekilleri, belediye başkanları, destekçileri, şehir ve köylerdeki büyük kalabalıklar seçilmiş liderimiz Özgür Özel'in arkasında kararlılıkla duruyoruz.' ifadelerini kullandı.Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin milli çıkarlarına dayalı dış politikasını, Mavi Vatan doktriniyle birlikte CHP üzerinden Türk yargısını hedef alan taraflı raporu 381 oyla kabul etmiş, bu adım Türk siyasetinde büyük tepkiyle karşılanmıştı.