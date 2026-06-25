Altın Fiyatları Resmen Çakıldı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Yatırımcıların güvenli limanında rüzgar tersine döndü. ABD-İran anlaşmasıyla yükselen altın 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 25 Haziran 2026 altın fiyatları...Gram Altın Alış: 5.953,62 ₺Gram Altın Satış: 5.954,29 ₺Çeyrek Altın Alış: 9.827,00₺Çeyrek Altın Satış: 9.927,00 ₺Yarım Altın Alış: 19.636,00 ₺Yarım Altın Satış: 19.829,00 ₺Tam Altın Alış: 39.053,47 ₺Tam Altın Satış: 39.855,22 ₺22 Ayar Bilezik Alış: 5.476,07 ₺22 Ayar Bilezik Satış: 5.546,28 ₺