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Altın Fiyatları Resmen Çakıldı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi ve güçlenen dolar piyasalarda deprem etkisi oluşturdu.

Ekleme: 25.06.2026 - 09:35 Güncelleme: 25.06.2026 - 09:39 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Fiyatları Resmen Çakıldı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Yatırımcıların güvenli limanında rüzgar tersine döndü. ABD-İran anlaşmasıyla yükselen altın 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 25 Haziran 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 5.953,62 ₺
Gram Altın Satış: 5.954,29 ₺

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 9.827,00₺
Çeyrek Altın Satış: 9.927,00 ₺

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 19.636,00 ₺
Yarım Altın Satış: 19.829,00 ₺

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 39.053,47 ₺
Tam Altın Satış: 39.855,22 ₺

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar Bilezik Alış: 5.476,07 ₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.546,28 ₺