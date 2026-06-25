Altın Fiyatları Resmen Çakıldı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi ve güçlenen dolar piyasalarda deprem etkisi oluşturdu.
Yatırımcıların güvenli limanında rüzgar tersine döndü. ABD-İran anlaşmasıyla yükselen altın 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 25 Haziran 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 5.953,62 ₺
Gram Altın Satış: 5.954,29 ₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 9.827,00₺
Çeyrek Altın Satış: 9.927,00 ₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 19.636,00 ₺
Yarım Altın Satış: 19.829,00 ₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 39.053,47 ₺
Tam Altın Satış: 39.855,22 ₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.476,07 ₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.546,28 ₺
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 5.953,62 ₺
Gram Altın Satış: 5.954,29 ₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 9.827,00₺
Çeyrek Altın Satış: 9.927,00 ₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 19.636,00 ₺
Yarım Altın Satış: 19.829,00 ₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 39.053,47 ₺
Tam Altın Satış: 39.855,22 ₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.476,07 ₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.546,28 ₺