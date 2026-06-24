Yunan Medyasından Türkiye Analizi! Türkiye'nin Bölgesel Stratejisi Mercek Altında

Yunanistan merkezli Newsbeast'te yayımlanan analizde, Lübnan'ın yalnızca İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin yaşandığı bir alan olmaktan çıkarak Orta Doğu'daki jeopolitik rekabetin önemli merkezlerinden biri haline geldiği öne sürüldü.Haberde, Türkiye'nin Suriye, Lübnan ve Doğu Akdeniz'i kapsayan yeni bir stratejik yaklaşım geliştirmeye çalıştığı değerlendirilirken, bu hamlelerin bölgedeki güç dengelerinde etkili olabileceği ve İsrail açısından yeni bir denge unsuru oluşturabileceği ifade edildi.Analizde ayrıca, değişen bölgesel dinamiklerle birlikte Beyrut'un sadece bir çatışma sahası değil, Orta Doğu'nun geleceğini şekillendirebilecek diplomatik ve stratejik süreçlerde öne çıkan aktörlerden biri olarak değerlendirildiği belirtildi.Newsbeast'e göre Washington, Tahran, Tel Aviv, Ankara, Şam, Riyad, Doha ve İslamabad'ın ilgisi Lübnan üzerinde yoğunlaşırken, ülke izole bir kriz alanı olmaktan çıkarak Orta Doğu'daki geniş kapsamlı güç yeniden yapılanmasının merkezlerinden biri haline geliyor.Haberde, Lübnan'ın geleceğine ilişkin temel sorunun ülkenin savaş sonrası dönemde hangi aktörlerin etkisi altında şekilleneceği olduğu belirtildi.Bir yanda İsrail'in işgal altında kabul edilen bölgelerdeki baskısı ve askeri varlığı bulunurken, diğer yanda ise alternatif bir çerçeve oluşturulmaması halinde Hizbullah üzerinden İran etkisinin daha da güçlenebileceği yönündeki kaygılar öne çıkıyor.Yunanistan merkezli Newsbeast'e göre, bu iki gerçeklik arasında Suudi Arabistan, Katar, Pakistan ve Türkiye gibi bölgesel aktörler yeni dönemi şekillendirmede rol üstlenmek isteyen ülkeler olarak dikkat çekiyor.Haberde Türkiye açısından Lübnan'ın uzak bir cephe olmadığı vurgulandı. Newsbeast'e göre Ankara, Karadeniz'den başlayıp Suriye ve Irak üzerinden Doğu Akdeniz'e uzanan ve Lübnan ile İsrail'e kadar devam eden geniş bir jeopolitik alanı bütüncül bir yaklaşımla değerlendiriyor.Bu çerçevede Suriye'nin terör sorununu, Irak'ın sınır güvenliğini, Doğu Akdeniz'in enerji ve deniz gücü dengelerini, Lübnan'ın ise İsrail ile dengeyi ve Türkiye'nin Arap dünyasındaki rolünü etkilediği ifade edildi.Haberde, Beyrut'un Ankara açısından sadece kriz yaşayan bir başkent olmaktan çıktığı, aynı zamanda Türkiye'nin arabulucu güç, İsrail'in etkisine karşı denge unsuru ve farklı güç merkezleri arasında diyalog kurabilen bir aktör olarak öne çıkabileceği bir alan haline geldiği belirtildi.Newsbeast'e göre Lübnan ile Türkiye arasında gerçekleşmesi muhtemel üst düzey temaslar, Ankara'nın bölgenin geleceğinin tartışıldığı masada yer alma isteğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Haberde, Şam'ın Lübnan'ı da kapsayan bölgesel denkleme yeniden dahil olması halinde Türkiye'nin Suriye, Lübnan ve Doğu Akdeniz'i kapsayan üçlü bir stratejik hat oluşturabileceği ifade edildi.Yunanistan merkezli Newsbeast, bunun yalnızca diplomatik bir girişim olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin İsrail ve İran gibi rakip etki alanları karşısında düzen sağlayıcı bir güç olarak ortaya çıkma ihtimalini gündeme getirdiğini yazdı.Haberde, Türkiye'nin Lübnan sahasında daha aktif hale gelmesi durumunda Tel Aviv'in farklı bir stratejik zorlukla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi. Newsbeast'e göre Türkiye; NATO üyeliği, Batı ile ilişkileri, ABD ile temasları, Müslüman dünyasındaki etkisi ile askeri ve diplomatik kapasitesi nedeniyle İran'dan farklı bir aktör olarak değerlendiriliyor.Yunanistan merkezli Newsbeast'e göre Türkiye tek bir alanda hareket etmiyor. Ankara'nın deniz yetki alanları, enerji koridorları, askeri varlığı, diplomatik ittifakları ve bölgesel krizleri birbirine bağlayan kapsamlı bir strateji izlediği belirtildi.Haberde, Türkiye'nin Beyrut'ta daha derin bir rol üstlenmesi halinde Karadeniz ve Suriye'den başlayarak Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'ya uzanan nüfuz zincirine yeni bir halka eklemiş olacağı ifade edildi.Bu durumun otomatik olarak Batı karşıtı veya İsrail karşıtı bir blok anlamına gelmediği belirtilirken, Ankara'nın kendisini bölgedeki tüm önemli tartışmalarda vazgeçilmez bir aktör olarak konumlandırmaya çalıştığı kaydedildi.Newsbeast'e göre Türkiye, Lübnan'da yalnızca savaş sonrası süreci izlemek istemiyor, aynı zamanda bu sürecin şekillenmesinde aktif rol oynamayı hedefliyor. Haberde, Ankara'nın bu hedefe ulaşması halinde Doğu Akdeniz'deki jeopolitik dengelerin daha da karmaşık hale gelebileceği değerlendirmesi yapıldı.