Rüşvetsiz İş Yapamayan Belediyelere Temizlik! Baklava Kutularından Koliye Geçiş Yaptılar

CHP'li belediyelerde dönen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk'lara bir yenisi daha Mersin'in Silifke ilçesinde eklenmişti.Geçtiğimiz günlerde Silifke Belediyesi'ne operasyon düzenlenmiş, 20 şüpheli gözaltına alınmış, Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil 8 isim tutuklanmıştı.Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest kalmıştı.Soruşturmada elde edilen deliller ise Mustafa Turgut'un, rüşvet ağını kendi cebine aktardığı ortaya çıkardı.Savcılığın tespitlerine göre, Ağustos 2024'te düzenlenen festivalde, belediye türkücü Hüseyin Turan'ın konser vermesini istedi.Tüm festival ilanlarını alan Erman Fatih Kirişçi ise maliyetin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğunu söyledi.Ayniyat Müdürü Erdoğan Gürbüz ise Belediye Başkanı'nın odasına gidip danıştıktan sonra, Kirişçi'ye ait 3 şirket adına 4 milyon 500 bin, 6 milyon ve 6 milyon 500 bin liralık teklif hazırladı.İhale de 4 milyon 500 bin lira teklif vermiş görünen Reform Organizasyona verildi. Kirişçi, aradaki 3 milyon farkı festivalden 2 ay sonra Gürbüz'e teslim etti.Bu durumu, Kirişçi de ifadesinde doğruladı.Kirişçi'nin firmasında çalışan Durmuş Belen de belediyenin festival ödemesini yapmasının ardından, patronun kutu içerisinde verdiği 500 bin TL'yi, siyah poşete koyup Erdoğan Gürbüz'e teslim ettiğini söyledi.Rüşvetin transferi için Silifke Belediye Spor'un hesaplarının da kullanıldığı, Kirişçi'nin kulüp hesabına "Özel talimat ile gönderilmiştir" notuyla yüklü miktarda paralar gönderildiği de belirlendi.Savcılık raporunda şu sözler yer aldı:"Silifke Cumhuriyet Başsavcılığımızca e-posta yoluyla Silifke Belediye Başkanlığı görevini ifa eden Mustafa Turgut'un yönetici pozisyonda bulunduğu suç örgütünce Silifke ilçesinde Silifke Belediyesi tarafından yapılan festivallerde Erman Fatih Kirişçi'nin kendisine ait birden fazla şirket ile festival ihalelerine katıldığı, tarafına ait üç ayrı firma ile Silifke Belediye Başkanı olan Mustafa Turgut'un bilgisi dahilinde kazandığı festival ihaleleri neticesinde düzenlenen festivalde finansal yolsuzluk yapıldığı tespit edildi."İmar Müdürü Şeyma Savar Demren, imar işlerini sürüncemede bıraktığı vatandaşları, kardeşi Hasan Savar'ın hesaplarına para göndermek zorunda bıraktı.Hasan Savar da bu paraları Turgut'a verdi.Belediyenin yiyecek, içecek, gıda ve zirai alım işleri, yüksek bedellerle Başkan Turgut'un akrabaları Mert Devlet Turgut ve Vehbi Turgut'a verildi.İkili aradaki farkı, Özel Kalem Müdürü Ersin Servi'ye iade etti.Araç ihaleleri ise Anıl Uğura verildi. Her ihaleden ise yönetim kadrosu pay aldı.Belediyenin matbaa işleri ise bizzat Başkan Turgut'un talimatıyla Mersin Matbaacılar Odası Başkanı Bora Tuğay tarafından kurulan BCA Organizasyon Şirketi'ne verildi.Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan belediye çalışan Bayram Ali Balcı, 2024 ve 2025'te, belediye aracıyla işyerine gittiği Bora Tuğay'dan belediye logolu bardak kolileri içinde 4 kez aldığı paraları, Ersin Servi'ye teslim ettiğini, bir teslimat sırasında araçta Belediye Başkanı Turgut'un da bulunduğunu anlattı.Balcı, kutulardan birinde 60 adet 200 TL, başka birinde ise 100'lük dolarlar olduğunu da söyledi.Balcı'nın anlattıkları, HTS kayıtları ve belirtilen tarihlerde bankadan çekilen paralarla da kanıtlandı.Raporda ayrıca şu sözler yer aldı:"2025 yılının Ocak veya Şubat ayında ise yine Bora Tuğay'ın belirttiği ofisinden teslim aldığı kutuyu Silifke ilçesinde bulunan içerisinde firmanın bulunduğu benzinlik istasyonunun ilerisinde bekleyen Silifke Belediye Başkanlığı makam aracında bulunan Ersin Servi'ye teslim ettiğini, araçta Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve Turgut Ongun'un bulunduğunu, bahse konu kutuyu yoldayken kontrol ettiğinde kutu içerisinde 100 Amerikan Doları banknotların bulunduğu belirlendi."