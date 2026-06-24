Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkÇANAKKALE °C, 30°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 29°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 30°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DENİZLİ °C, 37°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CParçalı bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkBURDUR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 29°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 31°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 30°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 27°CAz bulutluDÜZCE °C, 29°CAz bulutluKASTAMONU °C, 29°CAz bulutluZONGULDAK °C, 24°CAz bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 31°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 29°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 32°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 37°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 33°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açık