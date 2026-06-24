Mersin'de Vahşetin Sır Perdesi Böyle Aralandı! Cesetsiz Cinayette DNA Detayı!

Olay, geçen yıl 25 ile 26 Mayıs tarihleri arasında Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi'nde kaba inşaatı bitmiş 3 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, sıva işi yapan şüpheli N.Ö. (48), yapımı süren 3 katlı binanın sahibi V.U.'yu sabaha karşı arayarak verdiği noktaya gelmesini istedi. Burada N.Ö., V.U.'ya ' Senin inşaatta bir ceset var, üzerinde ise 'V.U.'nun duvarcısıyım paramı vermediği için beni öldürdü' diye bir not var, 100 bin TL'ye cesedi yok ettireceğim' dedi. Panikleyen ve korkan V.U., durumu önce ailesine ardından da jandarmaya bildirdi. Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla adrese giden İl Jandarma Komutanlığı Erdemli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) cesedi bulamadı ancak belirli yerlerde, bazı malzemeler ile kıyafetler de kan lekesini fark etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin titiz çalışmasıyla ipucu olacak her şey değerlendirilerek örnekler alındı.Eve yakın bölgede bir çok kuyu ve nokta aranmasına rağmen ceset bulunamadı. Olay yerinden alınan kan örnekleri ise Ankara Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Yapılan DNA ve soy bağı çalışmasında olay yerinde bulunan mala ve peçete deki kanın sanık N.Ö.'ye ait olduğu tespit edildi. Sırt çantası ve bir iş kıyafetinde ise o inşaatta hiç çalışmayan farklı bir kişiye ait kan çıktı. Şahsın kimliğinin tespit edilmesi için DNA'dan yola çıkılarak soy bağı incelendi. Soy bağında kan Kahramanmaraş'ta yaşayan bir aile belirlendi. JASAT ekipleri, ailenin çocuklarından O.K. ile yaptığı görüşmede, 6 yıldır görüşmedikleri ve ne yaptığını bilmedikleri babaları İbrahim K. (57) haricinden kimsenin eksik olmadığını öğrendi. Bunun üzerine dedektifler, N.Ö.'nün öldürdüğü kişinin Mersin'de yaşayan İbrahim K. olduğunu tespit etti. İbrahim K.'nin telefonunda en son N.Ö. ile 57 saniyelik görüşme yaptığını ardından da ikilinin sim kartlarının aynı bölgede baz verdiği belirlendi. Saha araştırmasında İbrahim K.'nin evine bir süredir gelmediği, boynunda da ise 2 altın zincir olduğunu belirledi.Bölgeyi gören kamera kayıtları dahil bir çok delili toplayan jandarma ekipleri, cinayet şüphelisinin olaydan sonra gittiği yerlerden birinin ise Mersin'de sarrafların olduğu bölgede olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada şüphelinin sarraflardan birine öldürdüğü değerlendirilen şahsın 2 adet altın zincirini 121 TL'ye sattığı ortaya çıktı. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüpheli JASAT ekipleri tarafından yakalanarak Erdemli Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandıCinayet zanlısı N.Ö. hakkında Mersin Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde görülen davada zanlı, suçlamaları kabul etmedi. Maktul ile görüştüğünü kendisine verdiği bozuk olduğunu ileri sürdüğü cep telefonunun tamir olmaması üzerine kırıp çöpe attığını, altınların ise kendisine ait olduğunu söyleyerek kendini savunan sanık, altınlardan eşinin bile haberinin olmadığını ifade etti.Savcı ise mütalaasında dosyada tüm delillerden yola çıkarak sanık N.Ö.'nün 'Kasten Öldürme' ve 'Nitelikli Hırsızlık' suçundan cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti, her ne kadar yapılan aramalarda ceset bulunmasa da İbrahim K.'nin öldürüldüğünü kabul ederek, sanık hakkında eylemine uyan 'Kasten Öldürme ' suçundan 25 yıl, ölüden hırsızlık nedeniyle 'Nitelikli Hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı. Ceset olmadan verilen toplam 29 yıl 2 aylık hapis cezasının yanı sıra, kan lekesinden ulaşılan DNA'dan soy bağı aracılığıyla maktulün kimliğinin tespit edilmesi de örnek oldu.