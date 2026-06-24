İstanbul'da Kanlı Pusu! Evinden Çıkan Adamı Kurşun Yağmuruna Tuttular
Esenyurt'ta evinin önünde pusu kuran silahlı 2 kişinin saldırısına uğrayan genç adam olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırganları yakalamak çalışma başlattı.
Evinden çıkan Şehmus Mert K., kendisine pusu kuran 2 şahsın silahlı saldırısına uğradı.
ÇOK SAYIDA MERMİNİN HEDEFİ OLDU
Tam araca bineceği esnada saldırganlar silahlarını ateşlerken, vücuduna defalarca mermi isabet eden adam yere yığıldı.
Kanlı pusunun ardından saldırganlar koşarak olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Şehmus Mert Korkmaz'ın eşi de silah seslerinden sonra kucağındaki bebeğiyle sokağa çıkarken, sinir krizi geçirdi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekipleri ise ilk müdahale sırasında Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak çalışma başlattı.
ÇOK SAYIDA MERMİNİN HEDEFİ OLDU
Tam araca bineceği esnada saldırganlar silahlarını ateşlerken, vücuduna defalarca mermi isabet eden adam yere yığıldı.
Kanlı pusunun ardından saldırganlar koşarak olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Şehmus Mert Korkmaz'ın eşi de silah seslerinden sonra kucağındaki bebeğiyle sokağa çıkarken, sinir krizi geçirdi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekipleri ise ilk müdahale sırasında Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak çalışma başlattı.