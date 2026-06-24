İstanbul'da Kanlı Pusu! Evinden Çıkan Adamı Kurşun Yağmuruna Tuttular

Evinden çıkan Şehmus Mert K., kendisine pusu kuran 2 şahsın silahlı saldırısına uğradı.Tam araca bineceği esnada saldırganlar silahlarını ateşlerken, vücuduna defalarca mermi isabet eden adam yere yığıldı.Kanlı pusunun ardından saldırganlar koşarak olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Şehmus Mert Korkmaz'ın eşi de silah seslerinden sonra kucağındaki bebeğiyle sokağa çıkarken, sinir krizi geçirdi.Sağlık ekipleri ise ilk müdahale sırasında Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak çalışma başlattı.