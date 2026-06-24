Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Gönderme! “Entrika, Skandal, Ayak Oyunu, İhanet, Ne Ararsan Var”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'İsrail'in bölgemizde yeni fitne kazanları kaynatmayı amaçlayan oyunlarına eyvallah etmedik. İsrail'in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz.' dedi.Partimizi ve ailemizi inşallah yeni katılımlar ile büyütmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye siyasetine kazandırdığımız seviye böyle zamanlarda kendini daha da hissettiriyor. İç ve dış politikada her alanda ittifakımızla diğerleri arasındaki ufuk ve anlayış farkı giderek daha da fazla berraklaşıyor.Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken, biz uyum içinde, İttifak (Cumhur) olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz. Sanal ve saçma gerilimlerle vaktimizi ziyan etmiyoruz. Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Demokratik olgunluk içinde millete hizmet yolculuğunu kararlılıkla sürdürüyoruz. Biz gereksiz polemiklerin içine girmiyoruz.Birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenleri mi ararsın, dün kahraman ilan ettiklerini bugün halk düşmanı diyerek linç etmeye çalışanları mı ararsın... Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet, ne ararsan var...Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Ülke meselelerinin çözümü noktasında muhalefet de iktidar kadar yapıcı davranmalı, yasama süreçlerine olumlu katkıda bulunmalıdır. İster iktidar ister muhalefet hepimiz, iradesini temsil ettiğimiz milletimize karşı sorumluluk taşıyoruz. Birinci görevimiz, ülkeye ve millete hizmet.Eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ettik, kızlarımızın başörtüsünden, çocuklarımızın hafızlığından, mehter marşından rahatsız olan yobaz anlayışla mücadele ettik. Eser ve hizmet namına ne yapılırsa engellemeyi marifet sanan takoz zihniyetle mücadele ettik.Türkiye, bugün bölgesinde ve dünyada daha önce hiç tecrübe etmediği bir ağırlık, bir itibar kazanmıştır. Şu bir gerçek: İran krizi sürecinde yaşananlar Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu herkese göstermiştir. Dışişleri ve güvenlik bürokrasimiz olmak üzere tüm kurumlarımız büyük bir emek ortaya koymuşlardır.İsrail'in bölgemizde yeni fitne kazanları kaynatmayı amaçlayan oyunlarına eyvallah etmedik. İsrail'in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz. Karşımızda çıldırmış bir grup radikalın olduğu görülecektir. Gözü dönmüşlükle birbiriyle yarışan azgın bir güruh silahların susmasını asla istemiyor. Bölgemize bir barış gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Türkiye olarak iğne ucu kadar bile olsa, barış şansının değerlendirilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız.Terörsüz Türkiye süreci geride bıraktığımız zaman diliminde ciddi direnç testlerinden başarıyla geçti. Türkler, Kürtler, Araplar, Farslar olarak ne kadar kanlı ne kadar sinsi bir oyunu bozduğumuz ileride daha net görülecektir. Bölgemizin nasıl bir uçurumun kıyısından döndüğü daha iyi anlaşılacaktır. Terör, her türlü gelişmenin, refahın, demokratik atılımın önündeki en büyük engeldir. Şunu bir defa artık herkes kabul etmeli: Terör çıkmaz yoldur ve miadını doldurmuştur. Terör defteri tamamen kapanınca 86 milyonun tamamı yaklaşık yarım asır sonra derin bir nefes alacak. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Cumhur İttifakı olarak Meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe, gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan Meclis'in takdirine sunacağız.