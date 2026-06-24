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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! Trump'la Görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: NATO Zirvesi'nde Trump'la baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! Trump'la Görüşecek
Ekleme: 24.06.2026 - 15:02 Güncelleme: 24.06.2026 - 15:06 / Editör: Fehmi Öztürk
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! Trump'la Görüşecek
Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Trump ile NATO Zirvesi'nde baş başa görüşme büyük ihtimalle olur.' dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ:

Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ise 'Yasal düzenlemeleri yetiştirebildiğimiz kadarını yetiştireceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! Trump'la Görüşecek

TRUMP BİZZAT DUYURMUŞTU: TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEĞİM

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacağını ilk kez kendi açıkladı. Trump, 'Türkiye'ye gideceğim, bu yılın belirli bir zaman diliminde de Çin'i ziyaret edeceğim.' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ni işaret ederek 'Türkiye'yi ziyaret edeceğim' dedi.