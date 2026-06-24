Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! Trump'la Görüşecek

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Trump ile NATO Zirvesi'nde baş başa görüşme büyük ihtimalle olur.' dedi.Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ise 'Yasal düzenlemeleri yetiştirebildiğimiz kadarını yetiştireceğiz' dedi.ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacağını ilk kez kendi açıkladı. Trump, 'Türkiye'ye gideceğim, bu yılın belirli bir zaman diliminde de Çin'i ziyaret edeceğim.' dedi.ABD Başkanı Donald Trump, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ni işaret ederek 'Türkiye'yi ziyaret edeceğim' dedi.