Altında Düşüş Derinleşiyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

ABD'de faizlerin yüksek kalacağı beklentisi, doların küresel değerini artırdı.Doların yükselişiyle birlikte altın fiyatları geri çekildi.Ons altın 4 bin 100 doların altına inerken altında haftalık kayıp yüzde 5'e, aylık gerileme ise yüzde 10'a yaklaştı.Gram altın ise 6 bin lira sınırına çekilirken, saat 09.00 itibarıyla 6 bin 90 TL seviyelerinden işlem görüyor.Aylık kayıp yüzde 7,5 geçse de gram altın yılın başından bu yana hala pozitif tarafta.Çeyrek altın ise 10 bin liranın altını gördü.Ekonomistler, döngünün son çeyrekte değişeceğini beklediğini dile getirirken 'Faizlerin inmesi ve enerjideki düşüşle birlikte doların biraz değer kaybıyla olabilir. Biraz daha yatay ve aşağı yönde baskı devam edecek diye düşünmek gerekiyor.' ifadelerini kullandı.İşte saat 09.00 itibarıyla güncel altın satış fiyatları:Gram altın: 6 bin 90 TLOns altın: 4 bin 74 TLCumhuriyet altını: 41 bin 691 TLÇeyrek altın: 9 bin 853 TLYarım altın: 19 bin 706 TLTam altın: 39 bin 352 TLReşat altını: 42 bin 953 TL14 ayar altın: 3 bin 554 TL18 ayar altın: 4 bin 555 TLAta altın: 40 bin 995 TLHas altın: 6 bin 60 TLKüresel piyasalarda değerli metallerden kaçış hızlanırken gümüş fiyatları, son altı ayın en düşük seviyesine geriledi.Gümüş fiyatları 19 Aralık 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.Gram gümüş 91 TL, ons gümüş ise 61 dolar sınırına geriledi.