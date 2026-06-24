Altında Düşüş Derinleşiyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Altın fiyatlarında düşüş derinleşirken doların küresel değerinin güçlenmesi, faizlerin yüksek kalacağı ihtimali sarı metali olumsuz etkiledi. Altında aylık kayıp yüzde 7,5'i aşarken, gram altın 6 bin 90 TL seviyelerinden işlem görüyor.
ABD'de faizlerin yüksek kalacağı beklentisi, doların küresel değerini artırdı.
ALTIN FİYATLARI DİBİ GÖRDÜ
Doların yükselişiyle birlikte altın fiyatları geri çekildi.
Ons altın 4 bin 100 doların altına inerken altında haftalık kayıp yüzde 5'e, aylık gerileme ise yüzde 10'a yaklaştı.
GRAM ALTIN 6 BİNE YAKLAŞTI
Gram altın ise 6 bin lira sınırına çekilirken, saat 09.00 itibarıyla 6 bin 90 TL seviyelerinden işlem görüyor.
Aylık kayıp yüzde 7,5 geçse de gram altın yılın başından bu yana hala pozitif tarafta.
Çeyrek altın ise 10 bin liranın altını gördü.
'BASKI DEVAM EDEBİLİR'
Ekonomistler, döngünün son çeyrekte değişeceğini beklediğini dile getirirken 'Faizlerin inmesi ve enerjideki düşüşle birlikte doların biraz değer kaybıyla olabilir. Biraz daha yatay ve aşağı yönde baskı devam edecek diye düşünmek gerekiyor.' ifadelerini kullandı.
ALTIN FİYATLARI
İşte saat 09.00 itibarıyla güncel altın satış fiyatları:
Gram altın: 6 bin 90 TL
Ons altın: 4 bin 74 TL
Cumhuriyet altını: 41 bin 691 TL
Çeyrek altın: 9 bin 853 TL
Yarım altın: 19 bin 706 TL
Tam altın: 39 bin 352 TL
Reşat altını: 42 bin 953 TL
14 ayar altın: 3 bin 554 TL
18 ayar altın: 4 bin 555 TL
Ata altın: 40 bin 995 TL
Has altın: 6 bin 60 TL
GÜMÜŞ TARİHİ ZİRVESİNDEN UZAKLAŞIYOR
Küresel piyasalarda değerli metallerden kaçış hızlanırken gümüş fiyatları, son altı ayın en düşük seviyesine geriledi.
Gümüş fiyatları 19 Aralık 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.
Gram gümüş 91 TL, ons gümüş ise 61 dolar sınırına geriledi.