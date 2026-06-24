AK PARTİ BÜYÜKÇEKMECE'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ!

Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Milletvekilleri Seyithan İzsiz, Halis Dalkılıç, Hasan Turan ve Yücel Arzen'in yanı sıra il başkan yardımcıları, il yönetim kurulu üyeleri, geçmiş dönem milletvekilleri ve ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.Gün boyu süren etkinlikte vatandaşlar doğayla iç içe bir ortamda bir araya gelirken, çocuklar için hazırlanan oyun alanları ve çeşitli aktiviteler büyük ilgi gördü. Aileler sohbet etme ve kaynaşma fırsatı bulurken, çocukların neşesi programa ayrı bir renk kattı.Program kapsamında konuşan AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Rasim Yağar, Büyükçekmece'de birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren her çalışmaya büyük önem verdiklerini belirterek, 'AK Parti teşkilatları olarak yalnızca seçim dönemlerinde değil, her zaman vatandaşlarımızla iç içe olmaya devam ediyoruz. Bugün burada oluşan tablo, Büyükçekmece'deki güçlü aile bağlarımızın ve teşkilat ruhumuzun en güzel göstergesidir' ifadelerini kullandı.Katılımcılara teşekkür eden Yağar, Büyükçekmece'nin ortak değerler etrafında kenetlenmeye devam edeceğini vurguladı.Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen programda teşkilat mensupları, vatandaşlar ve çocuklar aynı sofrada buluşurken, dayanışma, kardeşlik ve gönül bağlarının daha da güçlendiği mesajı verildi. Büyükçekmece'de adeta bir aile buluşmasına dönüşen etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafları ve toplu programlarla sona erdi.