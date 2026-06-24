Adalar Belediyesi’nde Rum Kilisesine Bile Çöktüler! “Vasil Abiyi Aradım Belediyeye Para Lazım”

İstanbul merkezli 4 ilde toplam 90 adrese eş zamanlı operasyonda CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın aralarında olduğu 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bugün 39 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen aralarında Akpolat ve yardımcılarının da olduğu 35 şüpheli tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.Belediye yönetiminin, yasal olarak harçtan muaf olan dini kurumlara ait binalardan bile 'belediyeye para lazım' diyerek para topladığı da saptandı.Büyükada'da bulunan Paniya Aya Dimitri Profiti İlya Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı sorumlusu Vasil Poridis isimli şahıstan, harçtan muaf olmasına rağmen 'iskan ücreti' adı altında yaklaşık 3 milyon TL tahsil edildiği ve bu sürecin bizzat takip edildiği belirlendi.Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın kanuni muafiyete rağmen Poridis'i arayarak iskan ruhsatı karşılığında ödeme yapması için baskı kurduğu saptandı.Kayıtlarda Yılmaz'ın, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'a süreci şu sözlerle aktardığı belirlendi: 'Vasil abiyi aradım, gel dedim şu erkenden harcı öde dedim, iskan harcını ödettirmeye çalışıyorum ki belediyeye şu an para lazım... Bana gelmiş diyor ki ya diyor ben yüz milyondan... Ya sen dalga mı geçiyorsun abi dedim... 'Dosyadaki tape kayıtları, rüşvet pazarlığının sadece bir defaya mahsus olmadığını, Poridis'ten parça parça büyük meblağlar toplandığını ortaya koydu. 26 Ocak 2026 tarihli kayıtta Hüseyin Yılmaz, 1 milyon 680 bin lira nakit parayı aldığını doğruladı.Ancak Yılmaz kısa bir süre sonra Poridis'ten 810 bin lira daha istedi. Vasil Poridis'in Euro'nun yükselişinden yakınarak ödemeyi erteleme talebi ise Hüseyin Yılmaz tarafından Başkan Akpolat'a bir 'cimrilik' hikayesi gibi anlattığı ortaya çıktı.Hüseyin Yılmaz: 'Euro artıyor dedi, şimdi bir milyon altı yüz seksen bin lira aldın ya dedi... Beş ay sonra gel üç ay sonra diyor Euro diyor artıyor sürekli diyor...Dedim abi ihtiyaç var o yüzden işte erkenden yatırtıyorum.' Ali Ercan Akpolat: 'Anladım, iskan durumuna geliyor ama değil mi?'Akpolat'ın sadece Paniya Aya Dimitri Kilisesi'yle kalmayıp vites yükselterek Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nu da mercek altına aldığı ortaya çıktı. Akpolat yardımcısına, 'Iı şey Ruhban okulunda bi b.. yok değil mi?' dediği saptandı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına göre, Vasil Poridis'ten bu süreçte toplamda 3 milyon TL'ye yakın para alındı.Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, iskelenin söküldüğünü ve işin güzel ilerlediğini belirterek sürecin hızlandırılması talimatını verdiği, 'Bir iki aya bitirsin' diyerek iskan ruhsatı vaadiyle paranın akışını takip ettiği tespit edildi.Savcılık değerlendirmesinde, yasal olarak harç ödememesi gereken bir kurumun/şahsın 'harç parası' adı altında rüşvet vermeye mecbur bırakıldığı ve bu yolla belediye üst yönetiminin maddi menfaat temin ettiği ifade edildi.