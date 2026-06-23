Yargıtay'dan Emsal Karar! Komşu Rızası Şart Oldu

Apartman sakinlerinin dikkatine...Yargıtay'dan gelen emsal karar, özellikle balkonu olanları ilgilendiriyor.Buna göre; apartmanlarda gerekli izinler alınmadan kapatılan balkonların hukuken kaçak yapı kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi.Balkon, teras ve dış cepheleri binanın ortak mimari bütünlüğünün bir unsuru olarak değerlendiriyor. Bu nedenle dış görünüşü değiştirecek müdahaleler yalnızca daire sahibini değil, tüm apartmanı ilgilendiriyor.Yargıtay'ın değerlendirmesine göre, projeye aykırı şekilde yapılan balkon kapatmaları ortak alanlarda değişiklik anlamına gelebiliyor ve bu durum hukuki yaptırımları beraberinde getiriyor.Mevzuata göre balkonun cam balkon veya benzeri bir uygulamayla kapatılabilmesi için kat maliklerinin büyük çoğunluğunun yazılı onayının alınması gerekiyor.Gerekli izinler olmadan yapılan uygulamalarda ise apartman sakinlerinden birinin belediyeye veya mahkemeye başvurması yeterli olabiliyor.Açılan davalarda balkonun eski haline getirilmesine karar verilebilirken, söküm masrafları ve olası idari para cezaları da ilgili daire sahibine yüklenebiliyor.