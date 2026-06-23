Türk Sanatının Zirvesi TÜRGEV'in 30. Yılında Buluştu

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) 30. kuruluş yılı, geçtiğimiz gün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen özel programla kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı davet, sanat, spor ve iş dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi.1996 yılında genç kızların eğitim yolculuğuna destek olmak amacıyla kurulan TÜRGEV, geride kalan 30 yılda 80 bin 871 öğrenciye yurt hizmeti sunarken, 40 bini aşkın mezun verdi. Bugün 9 ilde bulunan 24 yurdunda 6 bin 300'ün üzerinde öğrenciye ev sahipliği yapan vakıf, burs programlarından kültür-sanat çalışmalarına, psikolojik danışmanlıktan uluslararası projelere kadar birçok alanda genç kızların çok yönlü gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor.30 yıllık birikimini eğitimden kültür-sanata uzanan çok yönlü çalışmalarla sürdüren TÜRGEV'in yıldönümü programında sahne gençlerindi. Gecenin en çok alkış alan bölümlerinden biri, Güzel İşler Fabrikası (GİF) bünyesinde eğitim alan genç kızlardan oluşan GİF Orkestrası'nın performansı oldu. Genç müzisyenlerin seslendirdiği eserler davetlilerden büyük alkış alırken, sahnedeki özgüvenleri ve performansları beğeni topladı.Davete, Türk müziğinin duayen ismi Orhan Gencebay ile eşi Sevim Emre'nin yanı sıra Muazzez Ersoy, Melihat Gülses, Yavuz Bingöl, Sinan Akçıl, İpek Açar ve eşi Alper Kömürcü de katıldı. Oyuncular Bekir Aksoy ve eşi Nazife Aksoy, Aslıhan Güner ile eşi Mert Kılıç, İsmail Ege Şaşmaz ve Cengiz Coşkun da gençlerin heyecanına ortak oldu.Türk sanat müziğinin sevilen sesi Aslı Hünel ile oyuncu ağabeyi Saruhan Hünel ve eski milli futbolcu Mehmet Topal da anlamlı buluşmada yer alarak genç kızların eğitimine verilen desteğe katkı sundu.GİF Orkestrası'nın performansı ve genç kızların ortaya koyduğu çalışmalar, sanat dünyasının da takdirini topladı.Sinan Akçıl, TÜRGEV'in gençlerin yanında olmasının çok kıymetli olduğunu belirterek, 'Müthiş bir oluşum. Gençlerin yanında oldukları için iyi ki TÜRGEV var diyorum. Nice 30 yıllara. Sadakat ve gençlik bu başarının sırrı. Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık' dedi.Sevilen oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ise TÜRGEV çatısı altındaki genç kızlarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, 'TÜRGEV'in başarısının kalpten, içten ve güzel bir yolda yürümekten geldiğini düşünüyorum. Geleceğimize vizyon katan projeleri görmek büyük gurur. Nice 100, 300, 500 yıllara inşallah' ifadelerini kullandı.Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel de genç kızların eğitimine verilen desteğin önemine dikkat çekerek, 'Daha çok kızımız okusun, ihtiyacı olan gençlerimize destek olalım diye hep birlikte çalışmalıyız. Bugün 80 binden fazla öğrencinin hayatına dokunulmuş. TÜRGEV varsa geleceğimiz çok daha güzel. Hiçbir başarı tesadüf değil' dedi.Oyuncu Saruhan Hünel ise kız çocuklarının toplumdaki rolüne vurgu yaparak, 'Kız çocukları dünyayı kurtaracak. TÜRGEV de genç kızlara yuva oluyor, onlara yol arkadaşlığı yapıyor. Geleceğimizi onlar yetiştirecek. O yüzden hepimiz genç kızları ve TÜRGEV'i desteklemeliyiz' diye konuştu.Davete katılan Aslıhan Güner, GİF bünyesinde ortaya çıkan eserlerden çok etkilendiğini belirterek, 'Kızlarımızın eserlerini inceledim. Hepsine bayıldım. Kadınlarımız ve kızlarımız için yapılan her projeye destek olmayı bir vazife görüyorum' dedi.Eşi Mert Kılıç ise, 'Bir öğrenci öz ailesinden ayrıldığında yeniden bir aileye ihtiyaç duyuyor. TÜRGEV'in de bunu sağladığını düşünüyorum' sözleriyle duygularını paylaştı.Bekir Aksoy da genç kızlara verilen desteğin Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırım olduğunu belirterek, 'Kız çocuklarımıza yapılan yol arkadaşlığı, onların yanında yer almak ülkemizin geleceği için çok büyük bir proje. Geleceğimizi emanet edeceğimiz genç kızlara böyle bir desteği sunan TÜRGEV'e teşekkür ediyorum' dedi.Oyuncu Cengiz Coşkun ise vakfın başarısının arkasında güçlü bir vizyon bulunduğunu ifade ederek, 'Bugüne kadar gençlerimize sunulan imkanlar için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. TÜRGEV'in, gelecekte de vatana ve millete faydalı olacak, onur duyacağımız gençleri dünyaya kazandırmaya devam edeceğine inanıyorum' diye konuştu.TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz da program boyunca davetlilerle yakından ilgilendi. Özellikle sanat dünyasından gelen isimlerin GİF Orkestrası'nın performansına yönelik övgü dolu sözleri, Yılmaz'a büyük mutluluk yaşattı.Program boyunca gençlerin heyecanına ortak olan sanat ve spor dünyasının tanınmış isimleri, GİF Orkestrası'nın performansını uzun süre alkışladı. Genç kızların eğitimine verilen desteğin öneminin bir kez daha hissedildiği davet, sanat dünyasından gelen övgü dolu sözlerle TÜRGEV'in 30 yıllık yolculuğuna anlamlı bir hatıra daha ekledi.