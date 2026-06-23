Soğuk Hava Dalgası Geliyor! Hafta Sonu İçin Kar Uyarısı Verildi

Haziran ayının sıcak günlerinde herkesi şaşırtacak tahmin geldi.Uzmanlar, kuzeyden gelen Kutup destekli güçlü bir soğuk hava dalgasının Türkiye üzerine doğru hareket ettiğini açıkladı.Bu soğuk dalga, sıcaklıkların mevsim normallerinin ciddi şekilde altına düşmesine neden olacak.En dikkat çekici gelişme ise Doğu Karadeniz'den geldi.Meteoroloji kaynağı Hava Forum'a göre, Rize'nin yüksek rakımlı yaylalarında, hafta sonu itibarıyla hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yoğun kar yağışı görülebilir.