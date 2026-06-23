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Kocaeli'de FETÖ operasyonu! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

Kent genelinde FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı.

Ekleme: 23.06.2026 - 15:51 Güncelleme: 23.06.2026 - 15:54 / Editör: Fehmi Öztürk
Kocaeli'de FETÖ operasyonu! Çok Sayıda Kişi Gözaltına AlındıKocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

EĞİTİM YAPILANMASINA OPERASYON
Bu kapsamda örgütün ildeki güncel eğitim yapılanması mercek altına aldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 10 eğitim kurumu ve burada yönetici olduğu belirlenen şüpheliler tespit edildi.

Kocaeli'de FETÖ operasyonu! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

15 GÖZALTI
Eş zamanlı baskınlarda 2'si firari olduğu saptanan 15 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, yüklü miktarda nakit para ve eğitim kurumlarına ilişkin çeşitli doküman ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kocaeli'de FETÖ operasyonu! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı