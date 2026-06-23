Kırıkkale'de Mühimmat Deposunda Patlama! 2 Şehidimiz Var...

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan Makine Kimya Endüstrisi Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste henüz öğrenilemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Patlamada, Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş ve Patlayıcı Madde Uzmanı Turan Göl ile Sivil Tapa Uzmanı İdris Tayyip Duruş'un şehit olduğu öğrenildi.Patlamada Alperen Ö. sol kalça bölgesinden şarapnel parçasıyla hafif şekilde yaralandığı, hastanede tedavi altına alınarak sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın etkisiyle sinir krizi geçiren Mühimmat Komutanlığı'nda görevli Astsubay İsmail B. ın da tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yaralı personeller, Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamanın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada "23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir" denildi.