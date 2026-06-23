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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu MYK Sonrası Düğmeye Bastı! CHP'de Antalya Ve Kayseri İl Başkanları Görevden Alındı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde mutlak butlan sonrası yaşanan gerilim zirveye ulaştı. Özgür Özel, bu hafta da kürsüyü Kemal Kılıçdaroğlu’na bırakmadı. Özel, TBMM’de Grup Toplantısı yaparken Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu’nu topladı. Toplantı sonrası Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan görevden alındı.

Kemal Kılıçdaroğlu MYK Sonrası Düğmeye Bastı! CHP'de Antalya Ve Kayseri İl Başkanları Görevden Alındı
Ekleme: 23.06.2026 - 15:18 Güncelleme: 23.06.2026 - 15:30 / Editör: Fehmi Öztürk
Kemal Kılıçdaroğlu MYK Sonrası Düğmeye Bastı! CHP'de Antalya Ve Kayseri İl Başkanları Görevden Alındı
Mutlak butlan kararı ile dağılmanın eşiğine gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerilim giderek tırmandı. Grup Başkanı Özgür Özel, bu hafta da kürsüyü Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakmadı. Özel, 13.30'da TBMM'de yapılacak Grup Toplantısı'nda konuşurken Kılıçdaroğlu genel merkezde MYK ve PM'yi toplama kararı aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu MYK Sonrası Düğmeye Bastı! CHP'de Antalya Ve Kayseri İl Başkanları Görevden Alındı

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Kılıçdaroğlu'nun saat 11.00'da Merkez Yönetim Kurulu'nu saat 14.00'da ise Parti Meclisi'ni toplayacağı açıklandı.

11.00'da başlayan MYK toplantısı sonrası çarpıcı bir gelişme yaşandı. CHP'de Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan görevden alındı. CHP Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzıoğlu, CHP Antalya il başkanlığına Hasan Şahin atandı.