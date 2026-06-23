CHP’deki Bilek Güreşinde Yeni Perde! Özgür Özel Grupta Kılıçdaroğlu Genel Merkezde

CHP'de hemen hemen her hafta ne olacağı merakla beklenen grup toplantılarında bugünün tablosu netleşti. Hafta sonu karar alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü (bugün) saat 11.00'da MYK, hemen ardından saat 14.00'da PM toplantısı yapma kararı almıştı. Böylelikle Kılıçdaroğlu'nun bu hafta TBMM'de grup toplantısı yapmayacağı da görülmüştü.Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi sonrası Özgür Özel son güne kadar net bir karar almayarak dikkat çekti. Dün kendi döneminin MYK üyeleriyle toplantı yapan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun aksine kürsüye çıkıp konuşma kararı aldı.Özel'in kürsüde vereceği mesajlara, MYK ve PM toplantıları sonrası düzenlenecek olan basın toplantısıyla genel merkez kanadının cevap verebileceği de aktarılıyor.TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Milletvekili Zeynel Emre de Özgür Özel'in bugün grup toplantısı düzenleyeceğini resmen duyurdu.Yeni parti iddialarına da cevap veren Emre, 'Bugüne kadar hiçbir toplantımızda bunları konuşmadık. 'Haklarımız var, sonuna kadar kullanalım, sonucunu görelim' düşüncesindeyiz. Biz tüm süreçleri işleteceğiz.Bu süreçlerin ardından CHP'de bu işgal durumu devam ederse o zaman elbette farklı arayışlar olacaktır. Ama bugün itibarıyla bunları konuşmadık' şeklinde konuştu.Öte yandan dün Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin hayatını kaybeden babası Fevzi Tunç Türeli için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, Rahmi Aşkın Türeli'ye başsağlığı dileklerini iletti.