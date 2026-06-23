‘Bebek Yüzlü’ Ölüm Kuryesi İstanbul'da Yakalandı! İşte Şebekenin 'Kör Nokta' Planı...

Uyuşturucu ile mücadelede kararlı ve seri operasyonlar düzenleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; çok önemli bir operasyona daha imza attı.İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan İstanbul'a uzanan uluslararası uyuşturucu ağını deşifre etti.'Kör Nokta' planını uygulayan uyuşturucu şebekesinde; söz konusu plan kapsamında birbirlerini hiç görmeyen uyuşturucu kuryeleri ve alıcıların arasındaki şifre zinciri çözüldü.Film gibi operasyon; 18 Haziran Perşembe günü başladı. İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan İstanbul'a 'Kör Nokta' planı uygulayan uluslararası uyuşturucu şebekesinin yabancı uyruklu iki kuryesi, uyuşturucu maddeleri Kanarya Adaları'ndan teslim alarak hava yoluyla İstanbul'a getirdi.İstanbul'a adım atan kuryeler, alıcıların kendilerine yönlendirdiği bir ticari taksiye uyuşturucu valizini teslim etti.Şebekenin 'Kör Nokta' planı kapsamında uyuşturucu maddeleri teslim alan alıcılar ile getiren kuryeler hiç yüz yüze gelmedi.Adım adım takipte olan İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi ve İstanbul Narkotik Masası Polisleri; aynı anda operasyona başladı.Operasyon düzenlenen ticari taksinin bagajındaki valizde; piyasa değeri milyon liraları bulan 23 kilo 350 gram Kokain maddesi ele geçirildi.Araçta bulunan ve uyuşturucu madeleri teslim alan Volkan A. ile İsa Ç. ve iki zehir kuryelerinden biri olan Savelii Lobanov isimli üç kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.Uyuşturucu maddeleri ülkemize getiren ve taksiye teslim eden 'Bebek Yüzlü' diğer Kokain kuryesi Ukrayna uyruklu Nikita, uçağa binerek ülkemizden kaçmak üzereyken operasyon kapsamında gözaltına alındı.Uçağa binmek üzereyken yakalanan ve uluslararası uyuşturucu şebekesinin 'Masum' görüntüsünü paravan olarak kullandığı Ukrayna uyruklu Nikita'nın uluslararası suç dünyasında 'Bebek Yüzlü Kokain Kuryesi' olarak adlandırıldığı tespit edildi.Masum ve çocuksu yüz hatlarıyla dikkat çeken ve polise yakalanmaması için şebeke tarafından özellikle seçilen Nikita'nın, uluslararası uyuşturucu ticaretinin en kritik halkalarından biri olduğu ifade edildi.Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2'si Türk, 2'si yabancı uyruklu kurye olmak üzere toplam dört kişi, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi 4'ü de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce; gençliğimizi ve geleceğimizi zehirlemek isteyen odaklara karşı operasyonların aralıksız ve en üst seviyedeki kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.