Ankara'da Terör Operasyonu! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin ülke genelindeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda örgüte yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda; DAEŞ terör örgütüne bağlı 30, DSİH terör örgütüne bağlı 23, TKP/ML terör örgütüne bağlı 22, TKİP terör örgütüne bağlı 20, MLKP terör örgütüne bağlı 16, DKP/BÖG örgütüne bağlı 16, DHKP/C terör örgütüne bağlı 12 ve THKP/C terör örgütüne bağlı 9 şüpheli olmak üzere toplam 148 şüpheli hakkında işlem yapıldı.Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ise TKP/ML terör örgütüne bağlı 44, DAEŞ terör örgütüne bağlı 26, DHKP-C ve MLKP terör örgütleriyle bağlantılı 23 olmak üzere toplam 93 şüpheli tespit edildi.Soruşturma kapsamında Emniyet ve Jandarma birimlerince belirlenen toplam 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 209'u gözaltına alınırken, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.