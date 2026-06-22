WhatsApp'ta Ücretli Dönem! 'Plus' Türkiye'de Açıldı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp için geliştirilen ücretli 'WhatsApp Plus' aboneliği, Türkiye'deki kullanıcıların erişimine açıldı.WhatsApp Plus aboneliğinin ücreti aylık 41,99 TL olarak belirlendi. Hizmeti denemek isteyen kullanıcılara bir aylık ücretsiz deneme imkanı da sağlıyor.WhatsApp Plus kapsamında kullanıcılara uygulama simgesini değiştirme seçeneği sunuluyor. Aboneler, farklı uygulama simgesi alternatifleri arasından tercih yapabiliyor.Arayüz tarafında ise uygulamanın genel renk temasını kişiselleştirme imkanı öne çıkıyor.WhatsApp Plus aboneleri, 20 adede kadar sohbet sabitleme özelliğinden yararlanabilecek.Paket kapsamında ayrıca özel çıkartmalar ve yeni zil sesleri de kullanıcılara sunulacak.