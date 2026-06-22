Ticaret Bakanlığı Açıkladı! 1 Ocak 2027'ye Kadar Devam Edecek

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Oto alım-satımında, 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması uygulamaları 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek. Bugüne kadar 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galeri işletmelerine toplam 54 milyon Türk lirası, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon Türk lirası tutarında idari para cezası uygulanmıştır.'