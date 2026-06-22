Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Hava sıcaklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BURSA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkÇANAKKALE °C, 30°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 28°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 30°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 26°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 33°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,ANTALYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkBURDUR °C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,HATAY °C, 30°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 27°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,ÇANKIRI °C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,ESKİŞEHİR °C, 28°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,KONYA °C, 27°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 26°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 29°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 25°CParçalı ve az bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 27°CParçalı bulutluARTVİN °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 27°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 33°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 27°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 37°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 36°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açık